政協展望未言兩岸 淡化料成趨勢 工作報告提經濟合作 台籍人代倡台「當內政處理」

明報記者

今年全國政協會議開幕會如期在昨日下午3時於北京人民大會堂召開，王滬寧會上發表任內首份全國政協常委會工作報告。王滬寧宣讀報告約45分鐘，總結政協過去一年工作成果，以及今年主要任務。

兩岸關係持續多年低迷，台灣新一屆政府上任在即，又加上近日受M503航線和金門翻艇事件衝擊，會前外界均研判報告涉台內容態度將更強硬，不料兩會又讓各方跌眼鏡。王滬寧僅在回顧政協過去一年工作時說，政協「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展」。闡述未來一年主要任務時，完全未提及兩岸，亦不涉反「台獨」。

不久前，王滬寧在上月2024年對台工作會議，提出要「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」，並強調「堅決打擊台獨分裂、遏制外部勢力干涉」；姿態較去年對台工作會議強硬。

政協本肩負大統戰職責，但自2020年至今，全國政協報告淡化涉台內容成趨勢。去年報告簡單提出「發揚鬥爭精神，針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和佩洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

港區人大代表、台灣籍港人凌友詩昨上午出席全國人大會議預備會議前，接受本報訪問表示，近期兩岸關係形勢「比較嚴峻」，因美國不會短期內改變打壓中國的政策，加上民進黨賴清德和蕭美琴即將上台，她建議將兩岸關係「當成內政處理」，作為中華人民共和國政府，應加強規劃、管理方面工作，相信在法律、經濟、文化方面兩岸交流的空間會很大。她還批評，台灣當局調查金門大陸快艇翻覆事件非常不透明、不專業，還上升到主權層次，是一種「台獨」表現。

台專家：陸欲改「戰狼」形象

《聯合早報》引述台灣中華亞太菁英交流協會前秘書長王智盛評價，今年政協報告有關台灣的內容「平淡無奇」。他分析，可能大陸想扭轉以往「戰狼」形象，故未在報告加入有關抵擋境外勢力介入的表述。

政府報告 港委員料重經濟融合

就政協工作報告未有展望港澳事務，香港紡織業聯會會長、全國政協委員陳亨利會後受訪表示，相信今日政府工作報告仍會一如過往談及港澳，料會專注在經濟部分，例如香港與內地如何更好融合，作為與國際的橋樑。本港立法會議員、全國政協委員蘇長荣亦表示，每一年政府工作報告，大多會綱領性地提及港澳和大灣區。

（2024全國兩會）