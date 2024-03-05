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歷年總理語錄 朱鎔基棺材論矚目 劉銳紹難忘1987記招「咫尺間」答問

【明報專訊】中國的總理記者會始於周恩來，將之制度化在兩會後舉行，則是在上世紀80年代中國政治「改革開放」主旋律後確立。1988年時任總理李鵬以國家領導人身分出席全國兩會記者會，由央視直播。1991年李鵬再以總理身分參加記者會，翌年因為鄧小平南巡精神尚未公布，記者會沒有舉行。之後，總理記者會自1993至2023年未曾中斷，成為兩會壓軸「戲肉」，即便新冠疫情期間兩會實施閉環慣例，已故的時任總理李克強亦照辦視像記者會。

歷屆總理都在記者會上展示自己的風格，各有「金句」。接棒李鵬的朱鎔基1998年上任時留下「我準備了一百口棺材，九十九口給貪官，一口留給自己」名言。溫家寶在2012年記者會上提及文革，稱沒有政治改革的成功，經濟改革的成果會得而復失，文革悲劇可能重來。李克強2020年兩會稱全國仍有6億人月入僅為1000元人民幣。

時事評論員劉銳紹早年多次採訪中共黨代會、全國兩會，最令他印象深刻的是1987年十三大後的記者會，中外記者圍成大圈，趙紫陽、李鵬等5名政治局常委走入中間，面對記者逐個回答提問，「可謂咫尺之間的距離」。他說之後兩會逐漸走向開放，新聞官點記者提問也會內地、港、台、外媒「梅花間竹」給予機會，他後來曾帶領本港大學新聞系學生前往參與兩會，連學生也在人大記者會獲提問機會。

明報記者

（2024全國兩會）

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