南沙斷橋阻島民生計出行 紓困便橋通車

大量果蔬滯農田

村民稱便橋「解決大麻煩」

「北青網」報道，居住於三民島的果農東東對便橋建成表示興奮，她忙着打包自家農田種的果蔬，計劃通過便橋將囤積貨物運出島。她說從事故發生至昨日，島上村民都盼望便橋早日通車，每天都有人圍在搭建點查看工期，「沒有橋，我們只能通過船往外送貨，又慢又貴。（便橋通車）解決了大麻煩，貨車能直接開到田邊，基本解決農作物銷售問題」。

據南沙區交通運輸局通告，便橋通車路段為南沙區三民島三民大道至中山市民眾鎮沙仔路保障通行便橋及連接線工程，可承載重10噸內的貨車通行。通告提醒，便橋車輛限高3.5米，限速20公里每小時，若遇汛期水位高於橋面時禁止通行。

2月22日清晨5時30分，一艘集裝箱船航經廣州市南沙區洪奇瀝水道時，觸碰瀝心沙大橋橋墩致橋面斷裂，造成5人死亡。事件發生後，當地民眾只能通過臨時渡口進出三民島。

三民島現有約9100多人，不少居民種植香蕉、番茄、番石榴等作物，橋面斷裂，通行及運輸受阻，大量果蔬滯留農田亟待運出島。為保障民眾交通出行，當局決定在南沙區三民島三民大道至中山市民眾街道沙仔路之間臨時增設便橋。