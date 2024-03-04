協商續無果 立院今開「金門案」專題會 陸委會：翻艇遠因陸方未禁三無船

中央社報道，立法院內政委員會本周輪值召委、無黨籍立委高金素梅今日邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等人做專題報告。據陸委會送達立院的報告指出，本案發生的遠因是陸方長期不依法取締「三無船舶」，導致「三無船舶」經常任意違法侵擾台灣禁限制水域；陸方應加強管理「三無船舶」，避免憾事再發生。

朝野已就專題名展攻防

「中時新聞網」報道，內政委員會要求有關單位就金門撞船事件做專題報告，朝野在會前就先因專題報告的名稱交鋒。高金素梅拍板專題名為「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」。管碧玲認為專題報告名稱「撞船」違背事實，將標題改為「取締大陸快艇事故案」，內文亦未提「碰撞」等詞。

管碧玲此舉引發藍營群起反對。高金素梅表示，專題名稱來自海巡署記者會；國民黨團要求管碧玲須對不尊重立法院道歉，否則今天會上將採取行動。

周三商停招赴陸旅遊團

另外，高金素梅安排在周三（6日）邀請邱太三等人，就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」做專題報告。國民黨過去曾召開多場記者會，質疑政府決策，為旅遊業界請命，要求政府收回命令。

另據「聯合新聞網」報道，台海巡署與陸方家屬代表昨召開第15次閉門會議仍無結論。據悉，台方提出如無共識，就各自離開，等待「下一回合」再談，陸方表示「可以等」。有消息稱，陸方入台證已延期3天，後續要等相關單位赴立法院專案報告後才可能續談。