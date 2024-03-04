灣區入境外客 政協委員倡設簽證綠章暢行粵港澳

朱鼎健昨對本報指出，目前外籍人員在沒有提前申請來華簽證的前提下，可通過組團和過境免簽兩種方式入境廣東並可停留144小時。「他們持一次性簽證，一旦從內地前往香港或澳門，就無法從港澳再次入境內地。自由通行度還是有限。」讓他們持有效中國簽證和「灣區綠章」自由通行於大灣區，不限次數往返於內地及港澳三地，有效期限可設為30天，提高外籍人員在灣區通行效率，助力吸引更多外企到灣區發展。

另一方面，常駐香港的外籍商務人員和外國專才約29.33萬人，他們持有（非永久）香港居民身分證，但進出內地須憑本國護照通關，需申請單次或期限較短的各類簽證。朱鼎健建議推出「粵港澳大灣區外籍商務通行卡」，讓外籍商務人士自由往來灣區。

朱鼎健盼扶持新型文旅

針對疫後各省市文旅消費火熱，朱亦提出文旅發展需加大對常設實景演藝、民營博物館、演藝和沉浸式體驗項目等新型文化旅遊項目的扶持。他稱全國有不同類型的近百台大型實景演藝，對景區引流，帶動旅遊消費等有持續拉動作用。「但面臨投入大、回報周期長、用工多的問題，須給予更大的政策支持。」

明報記者 沈燕媚

（2024全國兩會）