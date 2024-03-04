明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

電子支付礙來華外客 央行放寬政策成效待察 港人北上「掃碼」支付 3店2碰壁

【明報專訊】內地疫後通關逾年，對比火熱的國內旅遊市場，外籍人員來華數量仍不及疫前一半，影響經濟復蘇。為恢復國際遊客數量，全國兩會前夕，央行推出系列舉措放寬外籍人士移動支付限制，成效有待觀察，與外籍人士一樣在內地有「支付難」遭遇的港人，目前仍有很多難題難解。

明報記者 劉曉宇

記者昨天（3日）跟隨一名港人北上，上午10時許來到北京王府井大街，分別於非連鎖便利商店、糕點手信舖及書店購物，3間店舖中有兩間電子支付過程遇阻。其中便利店的支付後台網絡不暢，要重複掃碼、等待逾分鐘才完成交易。老闆表示是因手機網絡漫遊問題，「用境外的電話卡，經常出現這個情况」。而在書店結帳時，用港版Wechat、AlipayHK均不成功，最後須轉用內地微信付款；不過收款機也因此當機，要換另一櫃台的機器掃碼。在內地知名糕點舖埋單時，則順利用AlipayHK完成交易。

對於境外人員在內地電子支付不便，3間商舖的老闆和店員都表示有相關經歷。糕點舖老闆表示「外國人一般都給現金」，書店收銀員則說「昨天剛有一個俄羅斯人付不了款，最後去邊上銀行取的錢」；便利店老闆亦見怪不怪，說「刷不了（付款碼）就給錢，之前有身上只帶了美元的，就到隔壁換錢」。

老闆見怪不怪 「隔壁換錢」

正值周日，在北京熱門商圈王府井，卻難見外國人身影。記者停留的近一小時內，街上閒逛、店內消費者幾乎均為本地居民或內地旅客。

人民銀行副行長張青松1日在國務院政策吹風會提出3項便利外籍赴華人員移動支付的新舉措，包括將單筆及年累計交易限額提高5倍；要求支付寶、財付通優化業務流程，提高綁卡效率；簡化支付程序身分驗證安排，並鼓勵旅遊景區接受現金和境外銀行卡等。

雖然央行政策針對外籍來華人員，不過港澳台人士在境內使用電子支付一樣存在諸多不便。由於結算系統不同，加上支付平台普遍要求身分認證及綁定內地銀行卡，甚至有規定須使用內地手機號碼，方可使用相關服務；而境外漫遊網絡有時亦會影響支付成功率及速度。上述種種原因，導致在內地成為「便利化」代名詞的電子支付，成為境外人員在華旅遊的攔路虎。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕兩會 人民銀行 境外人員 支付

上 / 下一篇新聞