電子支付礙來華外客 央行放寬政策成效待察 港人北上「掃碼」支付 3店2碰壁

明報記者 劉曉宇

記者昨天（3日）跟隨一名港人北上，上午10時許來到北京王府井大街，分別於非連鎖便利商店、糕點手信舖及書店購物，3間店舖中有兩間電子支付過程遇阻。其中便利店的支付後台網絡不暢，要重複掃碼、等待逾分鐘才完成交易。老闆表示是因手機網絡漫遊問題，「用境外的電話卡，經常出現這個情况」。而在書店結帳時，用港版Wechat、AlipayHK均不成功，最後須轉用內地微信付款；不過收款機也因此當機，要換另一櫃台的機器掃碼。在內地知名糕點舖埋單時，則順利用AlipayHK完成交易。

對於境外人員在內地電子支付不便，3間商舖的老闆和店員都表示有相關經歷。糕點舖老闆表示「外國人一般都給現金」，書店收銀員則說「昨天剛有一個俄羅斯人付不了款，最後去邊上銀行取的錢」；便利店老闆亦見怪不怪，說「刷不了（付款碼）就給錢，之前有身上只帶了美元的，就到隔壁換錢」。

老闆見怪不怪 「隔壁換錢」

正值周日，在北京熱門商圈王府井，卻難見外國人身影。記者停留的近一小時內，街上閒逛、店內消費者幾乎均為本地居民或內地旅客。

人民銀行副行長張青松1日在國務院政策吹風會提出3項便利外籍赴華人員移動支付的新舉措，包括將單筆及年累計交易限額提高5倍；要求支付寶、財付通優化業務流程，提高綁卡效率；簡化支付程序身分驗證安排，並鼓勵旅遊景區接受現金和境外銀行卡等。

雖然央行政策針對外籍來華人員，不過港澳台人士在境內使用電子支付一樣存在諸多不便。由於結算系統不同，加上支付平台普遍要求身分認證及綁定內地銀行卡，甚至有規定須使用內地手機號碼，方可使用相關服務；而境外漫遊網絡有時亦會影響支付成功率及速度。上述種種原因，導致在內地成為「便利化」代名詞的電子支付，成為境外人員在華旅遊的攔路虎。

（2024全國兩會）