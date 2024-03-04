明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

採訪手記：晚到記者「站着聽講」

【明報專訊】全國政協記者會昨下午3時在人民大會堂一層新聞發布廳召開。記者收到的通知是提前一個半小時開放入場，通知還特意註明座位「先到先得」。帶着對「先到先得」的好奇，記者趕在開放時準點趕到會場，卻差點沒位置坐。

不到下午1時，記者就已趕到大會堂前。因為現場交通管制，一般車輛不能在大會堂前停車，記者要提前落車步行前往。由於天安門區域並未封閉，遊客一如平日，所以記者們要和大批遊客一起接受安檢。

一路上，前幾個崗亭只要佩戴兩會記者證就可免檢通過。但到大會堂前的安檢處，兩會記者證也不管用，仍需身分證核驗，安檢員還用手機拍下記者證留檔。

安檢查證隊伍其實不算長，排隊時間不過十幾分鐘。但記者都想着「先到先得」，一過安檢，很多人就開啓小跑模式，直至加入大會堂門口的長隊。

大會堂前另有3道安檢，大會不允許攜帶移動電源進入，要存放在門外的電子設備儲存櫃，液體亦一律不準進入會場。

疫情期間，參會人數都已知；這次完全放開後，只要有大會記者證件的就可以參加記者會，於是記者擠爆整個發布廳。現場有200餘把椅子，無座者只能和各類攝影器材一起擠在發布廳各處。好在記者到場時還剩兩把空椅子，坐着聽完了記者會。明報記者 王佩凡

（2024全國兩會）

相關字詞﹕政協 大會堂 記者會 兩會

上 / 下一篇新聞