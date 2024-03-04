採訪手記：晚到記者「站着聽講」

不到下午1時，記者就已趕到大會堂前。因為現場交通管制，一般車輛不能在大會堂前停車，記者要提前落車步行前往。由於天安門區域並未封閉，遊客一如平日，所以記者們要和大批遊客一起接受安檢。

一路上，前幾個崗亭只要佩戴兩會記者證就可免檢通過。但到大會堂前的安檢處，兩會記者證也不管用，仍需身分證核驗，安檢員還用手機拍下記者證留檔。

安檢查證隊伍其實不算長，排隊時間不過十幾分鐘。但記者都想着「先到先得」，一過安檢，很多人就開啓小跑模式，直至加入大會堂門口的長隊。

大會堂前另有3道安檢，大會不允許攜帶移動電源進入，要存放在門外的電子設備儲存櫃，液體亦一律不準進入會場。

疫情期間，參會人數都已知；這次完全放開後，只要有大會記者證件的就可以參加記者會，於是記者擠爆整個發布廳。現場有200餘把椅子，無座者只能和各類攝影器材一起擠在發布廳各處。好在記者到場時還剩兩把空椅子，坐着聽完了記者會。明報記者 王佩凡

（2024全國兩會）