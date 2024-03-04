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政協今開幕 首記招聚焦經濟 劉結一：優化民企營商環境 清查欠帳

【明報專訊】全國政協十四屆二次會議將於今天下午開幕，政協會議首場記者會昨（3日）於北京人民大會堂舉行，各界聚焦中國經濟前景問題。大會新聞發言人劉結一回答10問，強調中國經濟韌性強、潛力大、活力足，經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強，前景光明。他並指出，民企委員感到一年來各項促進民營經濟發展壯大的政策，提振了大家的信心，增強了他們的底氣。

「在宏觀經濟持續向好的大趨勢下，民營經濟前景可期，民營企業大有可為。」劉結一在會上對民企派「定心丸」，他表示，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，在推動創新、促進就業、改善民生等方面發揮着重要作用；中共中央高度重視民營經濟發展，始終堅持「兩個毫不動搖」。

劉結一提到民企經營中遇到的實際困難，包括中小企業融資及民營企業獲取科技創新資源等問題。他稱全國政協提出完善民營經濟平等保護機制等建議，探索搭建助推國企民企協同發展的平台，促進優勢互補和深度合作，助力民企提升核心競爭力，為民營經濟發展壯大增添動能。

全國政協還將圍繞「持續優化民營企業發展環境」開展民主監督視察，圍繞「清理拖欠企業帳款情况」召開重點關切問題情况通報會等，通過履職為民企發展鼓幹勁、強信心、辦實事。

劉：春節消費創新高 顯潛能

針對中國經濟復蘇阻力問題，劉結一強調，農曆新年假期出遊熱、消費旺、年味濃，國內旅遊出遊人次和國內遊客出遊總花費均大幅成長，創歷史新高。「這從一個側面反映出，人民提升生活品質的需求蘊含着巨大消費潛能，是拉動經濟發展的強勁動力。」

劉結一強調，今年全國政協將繼續助力鞏固經濟向好態勢，就經濟領域重要問題開展形式多樣的協商議政，積極建言資政、凝聚各界共識，為推進高質量發展作出貢獻。

2023撥3000億促就業創業

在就業方面，劉結一說，2023年各級政府各類資金直接支持就業創業超過3000億元人民幣，並採取支持高校畢業生等青年就業、城鄉困難群眾就業等針對措施，全年城鎮新增就業1244萬人。「這是來之不易的，也為繼續打好政策組合拳，持續釋放政策促就業紅利，加力穩固就業向好態勢，打下堅實基礎。」

政協會期6天 人大明開幕

在記者會上，劉結一通報本次政協會議將於今天下午3時開幕，10日上午閉幕，會期6天。大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言。

另外，十四屆全國人大二次會議將於今天上午在人民大會堂舉行預備會議，隨後本次人大會議首場記者會於當天中午舉行，明天（5日）全國人大會議開幕，標誌2024年全國兩會全面展開。據本報了解，今年兩會大致恢復往年安排，包括各地代表團會向傳媒開放採訪，部分代表團為做好準備，已聯繫相熟傳媒確認到場名單，以及分配現場提問機會。

明報記者 歐陽偉昉、劉曉宇、王佩凡、馮樂琳、沈燕媚 北京直擊

（2024全國兩會）

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相關字詞﹕明報 劉結一 新聞發言人 政協 兩會

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