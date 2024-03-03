明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

美使館不滿官微評論延遲 強調沒過濾 前審查員：或受政府指示

【明報專訊】美國駐中國大使館前日（3月1日）在其在新浪微博的官方頁面發文說，對其帳號下「評論內容未能及時顯示」感到不滿，強調帳號沒有啟用過濾評論功能，但網友評論其最近發布的內容時，發現評論顯示有所延遲，重申「我們認為討論、辯論和批評很重要」。前新浪微博審查員劉力朋表示，新浪微博一般沒有權限去處理美國使館的內容，審查美國使館帳號可能是受到中國政府的明確指示。

帖子4000留言 「撐烏」點讚最多

目前該條表達不滿的帖子下方有近4300條留言，大多與帖子主題沒有太大關聯，其中最多人點讚的留言是「我們支持烏克蘭」。由於通常不會被刪留言，美國駐華大使館近年變成內地網民發表意見的熱門平台，有人形容是中國「最後的言論自由陣地」。

今年2月2日，美使館微博帳號貼出一段討論野生長頸鹿保護的文字，但這個帖子下方的留言區，卻迅速成為中國網民抱怨A股股市慘跌的留言板，該帖文獲得18.5萬條評論、2萬轉發量、以及98.5萬的點讚數。「請用外交手段，來接管股民吧」，「救救我們吧，日子太難」。有網友戲稱，在有苦無處訴的情况下，美國大使館的微博留言區已成了中國人的「哭牆」。

網民貼截圖指內容被延遲

評論區多「中國萬歲」等留言

不過，「長頸鹿」微博意外爆紅後，有網友開始反映無法按讚的問題。亦有網民貼出截圖，稱即使微博顯示留言發送成功，但亦同時顯示稱「目前服務器同步可能會有延遲，請耐心等待1-2分鐘」。的彈窗，甚至有網友表示即時「無法評論」。評論區目前多數顯示的是「中美友誼長存長存」、「中國萬歲」之類的留言。

美國之音引述研究中國審查制度的現職「中國數位時代」編輯劉力朋說，中國審查部門高度重視社媒平台評論區的輿論風向，在評論區選擇評論、打造輿論，「這種他們一向很重視，都有專人去盯的。這本來就是受他們高度關注的一個地方」。

有關情况過往也曾發生，2023年，微信封鎖了美國駐華大使館發布的拜登總統國情咨文演說的摘錄。美國國務卿布林肯2022年的對華政策演講中文翻譯，被美國駐華大使館微信公眾號發布後，隨即遭微信屏蔽。

除了美駐華使館表達不滿，荷蘭駐中國大使館早在2021年就因不滿發文多次受限，關閉了其微信公眾號。

上 / 下一篇新聞