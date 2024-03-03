美使館不滿官微評論延遲 強調沒過濾 前審查員：或受政府指示

帖子4000留言 「撐烏」點讚最多

目前該條表達不滿的帖子下方有近4300條留言，大多與帖子主題沒有太大關聯，其中最多人點讚的留言是「我們支持烏克蘭」。由於通常不會被刪留言，美國駐華大使館近年變成內地網民發表意見的熱門平台，有人形容是中國「最後的言論自由陣地」。

今年2月2日，美使館微博帳號貼出一段討論野生長頸鹿保護的文字，但這個帖子下方的留言區，卻迅速成為中國網民抱怨A股股市慘跌的留言板，該帖文獲得18.5萬條評論、2萬轉發量、以及98.5萬的點讚數。「請用外交手段，來接管股民吧」，「救救我們吧，日子太難」。有網友戲稱，在有苦無處訴的情况下，美國大使館的微博留言區已成了中國人的「哭牆」。

網民貼截圖指內容被延遲

評論區多「中國萬歲」等留言

不過，「長頸鹿」微博意外爆紅後，有網友開始反映無法按讚的問題。亦有網民貼出截圖，稱即使微博顯示留言發送成功，但亦同時顯示稱「目前服務器同步可能會有延遲，請耐心等待1-2分鐘」。的彈窗，甚至有網友表示即時「無法評論」。評論區目前多數顯示的是「中美友誼長存長存」、「中國萬歲」之類的留言。

美國之音引述研究中國審查制度的現職「中國數位時代」編輯劉力朋說，中國審查部門高度重視社媒平台評論區的輿論風向，在評論區選擇評論、打造輿論，「這種他們一向很重視，都有專人去盯的。這本來就是受他們高度關注的一個地方」。

有關情况過往也曾發生，2023年，微信封鎖了美國駐華大使館發布的拜登總統國情咨文演說的摘錄。美國國務卿布林肯2022年的對華政策演講中文翻譯，被美國駐華大使館微信公眾號發布後，隨即遭微信屏蔽。

除了美駐華使館表達不滿，荷蘭駐中國大使館早在2021年就因不滿發文多次受限，關閉了其微信公眾號。