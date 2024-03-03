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社保金恐耗盡 社科院放風65歲退休

【明報專訊】中共中央在2013年的十八大三中全會首次提出「研究制定漸進式延遲退休年齡政策」，10年來討論不息，卻未見實質進展。國務院總理李強去年的人大記者會上稱「在適當時候穩妥推出」。中國社科院亦在去年底發布的《中國養老金發展報告2023》指出：「延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果」，被外界認為是中央將延遲退休拿上枱面，也就是在2024兩會嚴肅討論作鋪墊，預示中國人65歲退休的時代終於要到來。

老齡化加速 養長者負擔漸重

中國社科院世界社保研究中心曾於2019年預測中國的社保基金到2035年有耗盡的風險，理由是因為急劇的人口老齡化。根據國家統計局的數據，2022年底中國65歲以上長者人口近2.1億，佔總人口的14.9%，老年撫養比更達21.8%，即每100個勞動年齡人口要負擔21.8個65歲以上長者。老齡化問題在之後很長一段時間甚至會加速發展。上海交通大學特聘教授羅守貴指出，中國最大的一波嬰兒潮在1962年的3年大饑荒結束後爆發，從1962年到1976年的15年間，平均每年出生人口達2421萬，這部分人口2022年起陸續年滿60歲，2022年是中國老齡化加速元年。

按中國社科院原副院長、經濟學家李揚的分析，如果繼續現有的養老保險體系，到2023年全國範圍內養老保險就出現資金缺口，到2029年累積結餘將消耗殆盡，到2050年養老金累計缺口佔當年GDP的比例將達到91%。實際上一些地處中西、東北的勞動人口淨流出地區多年前已經進入養老金「收不抵付」的狀態。當局逐步提高統籌層次，至2022年實施養老保險全國統籌，上撥下調，將發達地區的結餘資金用於填補欠發達地區的缺口。

全國統籌並不能從源頭上解決社保資金的困境。《2021年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》顯示，全國城鎮職工基本養老保險的參保人數約4.8億，其中職工3.5億，離退休人員1.3億，意味著每2.7個職工要「養」1個退休長者。持續多年獨生子女政策在2016年中止，未能扭轉頹勢，內地新生兒數量屢創新低，2023年人口出生率為0.639%，自1962年來首度出現人口負增長。「4-2-1」（四個祖父母、兩個父母、一個孩子）的家庭結構在內地相當普遍，年輕勞動力贍養長者的負擔隨著時間推移只會愈來愈重。

退休年齡推後可以直接減少相應的養老金支出。內地現行法定退休年齡為男職工60周歲、女幹部55周歲、女工人50周歲，根據是國務院1978年頒發的文件，而中國人的平均壽命已從當時的65.9歲提升到2023年的78.6歲。中信證券政策研究首席分析師楊帆向「新京報」表示，預計2025年女幹部和女工人統一55歲退休，到2055年前後逐漸實現男女65歲同齡退休。

少5年退休金 享受人生時間縮

多年來一直有專家學者談論延遲退休年齡的緊迫性和必要性，這樣的言論每次出現總會在民間招致極大的爭議。中國政法大學商學院教授胡繼曄接受「新浪新聞」採訪指出，世界衛生組織推薦用健康期望壽命來反映居民健康綜合情况，因此退休年齡不能無限推遲，必須在健康期望壽命之內。據世界衛生組織數據，2019年中國人期望壽命77.4歲，健康期望壽命只有68.5歲。對於普通長者，延至65歲退休，除少了5年的退休金收入，亦意味可以趁行動靈活享受人生的時間大大縮水。

台學者：權貴佔用資源過多

台灣佛光大學公共事務學系教師柳金財在「關鍵評論網」上刊文認為，內地退休金制度除了「未富先老」，還有「權貴佔用資源過多」。一般指從行政部門、事業單位等（內地俗稱「體制內」）退休的人士待遇優於他人。據統計，2023年10月全國企業退休人員月均基本養老金約為3800元（人民幣，下同），全國機關事業單位退休人員約為5800元。如果按照養老金替代率，即養老金與退休前薪酬之比率來看，社會普通退休人士的替代率低於國際勞工組織建議的最低55%，「體制內」退休人士的替代率則一般超過80%。

城市和農村亦存在明顯差異。根據人力資源和社會保障部數據，2021年城鄉居民基本養老保險支出3715億元，實際領取待遇1.62億人，平均每人每月領到養老金約191元。同年，城鎮職工基本養老保險基金支出5.65萬億元，參保離退休人員1.32億人，人均每月可領3577元。

聯國報告指福利助刺激消費

習：慎防墮養懶漢陷阱

在經濟下行、面臨通縮的背景下，拉動中國經濟增長「三駕馬車」中的投資受制於地方政務債務和房地產危機；出口需面對充滿變數的國際環境；消費則關乎中央一再強調的「信心」。聯合國2018年公布的《社會保障現狀報告》指出社會保障能刺激需求和消費，在經濟衰退期有助於經濟復蘇和就業。2021年開始「十四五」規劃明確提出要實施漸進式延遲退休，如今已是2024年；習近平同年在《求是》撰文稱「堅決防止落入福利主義養懶漢的陷阱」，子落何處仍未知。

（2024 兩會前瞻 系列三之三）

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