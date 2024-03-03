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採訪手記：新聞中心精簡似休息室 領證需先核酸

【明報專訊】比起中共黨代會、冬奧等大會，全國兩會新聞中心內設置更精簡，和各類先進技術和展品陳列的其他大會媒體中心不同，還未開足馬力運轉的這裏，看上去更像是記者們的休息室。

新聞中心開放後，其所在的梅地亞中心外門已被武警封鎖，進入要過三道關，首先記者要掃描證件才能進入大門，再通過新聞中心旋轉門前的人臉識別系統，最後需要經過安檢才可正式進入大廳，安檢員會通知先將攜帶物品全部取出，再放在一旁的安檢筐中掃X光機。

一樓大廳內除了新聞中心的藍色看板，佔地面積最大的就是記者休息區。入口處擺滿了各類水果和蛋糕，還有咖啡、茶，奶茶、蘋果汁等飲料亦有供應。中心內的央視總台文創精品店，還會出售一些精美的文創產品，還羅列了幾個「冰墩墩」玩偶。

二層則是新聞發布廳和各地記者服務中心，內地、外國和港澳台媒體分布在不同房間，有工作人員提供便利服務。新聞發布廳門是關閉狀態，內部已經搭建好了新聞發布區，只等大會開始就可使用。

當然了，新聞中心並不是凡記者皆可進入，須持有大會的證件。這次港澳媒體及外媒的證件在建國飯店領取。從昨日上午10時開始，陸續有記者前往領證。不過在領證前，仍需要先領籌進行核酸採樣，在人、證、號一致且做了核酸後，方可領取自己的大會證件。

上次因為大會查驗核酸還是在「一帶一路」峰會，不到半年時間，再接受核酸採樣已經有些手忙腳亂，又一次體會到了咽拭子檢測後的嘔吐感。

明報記者

相關字詞﹕兩會；全國政協；全國人大；人大政協

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