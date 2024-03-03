官媒前瞻兩會：經濟目標更看成色 需穩就業保民生防風險

今年的全國政協與人大會議將在4日與5日分別拉開帷幕。官方公布，3日下午將舉辦政協會前記者會，4日中午則是人大會前記者會。新華社的前瞻文章指出，今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，推進中國式現代化建設前景壯闊，任務艱巨。

有效需求不足 社會預期偏弱

文章提到本次兩會有五大看點。一是今年經濟發展預期目標的確定。文章指出，當前，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。與此同時也面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等挑戰。文章引述中央黨校教授韓保江說，要綜合考慮穩就業、保民生、防風險等需要，與十四五規劃目標要求相銜接，提出符合潛在水平又屬於合理區間的經濟增長目標，更要關注增長成色和質量。

改革重點領域 提振民企信心

國務院發展研究中心原副主任張軍擴委員則說，要發揮好工業經濟「壓艙石」作用，著重以科技創新推動產業創新，支持龍頭企業優化整合產業鏈、創新鏈、價值鏈，引導中小企業向專精特新發展。要強化財政、貨幣、就業等政策協同發力，把握擴大內需戰略基點，以更大力度促進國民經濟循環暢通。

看點二是重點領域改革推進，加快全國統一大市場建設、進一步優化民營企業營商環境、國有企業改革深化提升、落實金融體制改革，將成為代表委員關注焦點。南方科技大學副校長金李委員說，「破除地方保護和市場分割迫在眉睫。」中華全國律師協會會長高子程指出，加快推進民營經濟促進法立法，聚焦依法保護民企產權和企業家權益、公平參與市場競爭、平等使用生產要素、公平執法公正司法、中小企業賬款拖欠治理等民企核心關切，建立和完善相關制度。

發展新質生產力 促科技創新

看點三是新質生產力已成為社會關注度極高的熱詞，全國兩會期間將繼續引發熱議。從去年國家主席習近平在地方調研期間首次提出，到今年多地政府工作報告「新質生產力」頻現。中科院科技戰略咨詢研究院院長潘教峰代表說，新質生產力順應產業結構轉型升級大趨勢，已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力。

中國電子信息產業發展研究院院長張立代表認為，發展新質生產力，關鍵是科技創新。要著力構建創新安全的技術生態體系、完善開放的產業科技創新體系，促進原創性、顛覆性創新成果競相湧現。

新華社的前瞻兩會看點，還有民生保障和推進更高水平對外開放。

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