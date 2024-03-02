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習：加快建充電體系 支撐新能源車發展

【明報專訊】國家主席習近平前日（2月29日）在政治局學習會議上指出，中國新能源汽車、鋰電池和光伏產品在國際市場上形成強大競爭力；要把能源技術及其關聯產業培育成帶動國家產業升級的新增長點，促進新質生產力發展；要加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

促培育成帶動產業升級新增長點

中共中央政治局前日就「新能源技術與我國的能源安全」集體學習，習近平在主持學習時提到，經過持續攻關和積累，中國多項新能源技術和裝備製造水平已全球領先，建成了世界上最大的清潔電力供應體系，新能源汽車、鋰電池和光伏產品還在國際市場上形成了強大的競爭力，新能源發展已經具備了良好基礎，中國成為世界能源發展轉型和應對氣候變化的重要推動者。

新華社報道，習近平強調要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域和重大需求，合理選擇技術路線，發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科研成果轉化運用，把能源技術及其關聯產業培育成帶動我國產業升級的新增長點，促進新質生產力發展。

習近平指出，要適應能源轉型需要，進一步建設好新能源基礎設施網絡，推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力；加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

此前據中國汽車工業協會披露，2023年中國新能源汽車產、銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，按年分別增長35.8%和37.9%。但進入2024年，首月新能源汽車銷量大跌至66.8萬輛，環比下降近四成，一些知名大品牌，包括比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車，環比下滑甚至超過40%。

新能源車銷量跌　激烈競爭掀減價戰

由於銷量下跌發生在農曆新年前的黃金期，情况引起關注。比亞迪、特斯拉等頭部企業更率先減價，其他廠商不得不跟隨，使本已稀薄的利潤進一步被壓低，經營壓力陡增。其中較受矚目的是，2月18日，豪華電動車品牌高合汽車宣布停工6個月，落到尋求併購重組的地步。

北京的安邦智庫向英國廣播公司（BBC）表示，隨着市場競爭加劇，新能源車的生產擴張不斷加劇，產業內競爭「烈度」迅速抬升，這個新興、規模不斷擴張的市場，開始出現過剩現象。對於新能源車這種規模化的大宗消費品來說，競爭加劇必然帶來市場降價。

相關字詞﹕政治局 新能源汽車 習近平

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