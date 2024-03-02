北京聞風：兩會在即 促經濟積極信號頻現 ／文：鍾鳴九

自去年12月，美國信用評級機構穆迪下調中國的評級展望至負面後，國際上，尤其是美國，從智庫到政府、從華爾街到媒體，幾乎異口同聲唱衰中國經濟。

內地學者認為，當前中國確實面臨複雜的經濟形勢，但這並不意味着中國經濟會衰退。美國有意拉踩中國經濟，唱響美國經濟，讓人們對中國經濟失去信心，使資本從中國流向美國，是美國展開對華「金融戰」的一個主要手段。

美在華企業對經商環境樂觀

不過，據中國美國商會日前發布的年度《中國商務環境調查報告》，即使在中美關係緊張之際，美國在華企業仍然對中國未來的經商環境持樂觀的態度，甚至有一半以上的受訪美企將中國視為他們在全球首選或前三的投資目的地。本周，全美最大商業組織美國商會會長兼首席執行官克拉克率代表團訪華。輿論普遍認為，此訪是美國工商界釋放高度重視中國市場的信號。

中國社科院學部委員余永定撰文表示，中國依然「有足夠的（可投資的）項目儲備」，「高鐵、高速公路等項目可能已經飽和了，但在海綿城市、綠色能源、大飛機、醫療養老等領域，增加投資的餘地還是相當巨大的」。分析人士預計，這些項目將成為今年全國兩會的熱點話題，或被視作中國經濟的新增長極。

近期中央多個部委的一系列舉動也透露出相應意涵。如國家民航局副局長韓鈞表示，力爭到2050年，建成一批世界一流的航空企業和世界一流的航空樞紐。工信部部長金壯龍與12家製造業企業負責人座談，另有11家企業作書面交流。國資委舉行國企改革深化專題推進會，確保2024年國企改革深化提升行動不折不扣完成70%以上主體任務。

其中，一些部委的動作頗具針對性。前段時間中國股市波動頻繁，新履職不久的中國證監會主席吳清本周主持召開資本市場法治建設座談會，聽取全國人大常委會法工委等司法機構及部分專家學者和律師的意見建議。為進一步擴大開放，便利國際商務人士來華，海關總署公布了設立上海東方樞紐國際商務合作區的總體方案，包括境外人士搭乘國際或地區航班，自上海浦東國際機場入區，毋須中國簽證，僅需進行國際旅行證件核驗等。

文：鍾鳴九