外客來華電子支付難 央行指導增便利 促增綁卡效率 簡化身分驗證

單筆限額增至5000美元

有關吹風會主題介紹進一步優化支付服務提升支付便利性情况，多個部委相關負責人出席。張青松在會上表示，針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，已要求和指導支付寶、財付通（騰訊旗下平台）優化業務流程，提高綁卡效率。簡化身分驗證安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列過程中更便捷辦理；同時嚴格要求相關機構落實《個人信息保護法》等法規規定，切實保護個人資料安全。

張青松稱，央行還指導支付寶、財付通等主要支付機構將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。

景區保留線下購票

簡化線上預約

對於旅遊購票難題，文旅部國際交流與合作局副局長石澤毅表示，將推動旅遊景區保留人工窗口，為長者和入境遊客等群體提供線下購票服務，同時簡化線上購票預約程序。交通運輸部運輸服務司副司長高博說，交通買票方面會加快普及網絡售票，也繼續保留人工售票窗口、人工檢票方式；除了網約車，還持續推廣電話約車服務。

全國政協委員、南方科技大學副校長金李對中新社表示，為來華外國人提供更多便利，是高水平對外開放的重要一環，建議加強中國移動支付方式在海外的宣傳力度，讓海外遊客提前知曉如何更加便捷地暢遊中國。