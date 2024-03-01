掐臉扯髮打罵學生 湘教師停職受查

女生被打抽泣 旁邊教師警告勿哭

「澎湃新聞」報道，網上流傳的短片顯示，在一間辦公室內，幾名教師圍坐火爐旁邊，一位穿棕色羽絨服的女老師顯得情緒激動，她訓斥旁邊一名女生並掌摑對方，女生身體傾斜穩住後，老師繼續說，「我打死你，你瞎是吧，把8變成多少？讀書，你配讀書嗎？」女生開始抽泣。旁邊另一個穿白衣服的女老師說，「不要哭臉，收住。你再說我就要告你狀了。」

隨後又有一個男生過來交功課，女老師先用男生的功課薄打了女生一下，又掐男生的臉，「最小的得數是幾？告訴我，是多少？」 隨後把功課扔地上，又扯住女生的頭髮來回撞。短片傳開後，引起不少網民的憤怒。

公安部門介入 校長就地免職

據一份家長群聊記錄顯示，涉事的為湘鄉市栗山鎮金泉學校數學老師，兩名被打學生均為小學六年級。湘鄉市教育局前天晚上通報證實事件，稱該局已暫停涉事教師工作並責令接受調查，同時安排專業人員對學生進行心理輔導。昨日，湘鄉上級湘潭市教育局回應，公安部門已介入，涉事學校校長被就地免職。

央廣網發評論文章，稱老師如此兇惡的態度和言行，絕對無益於學生學習，還可能導致孩子產生厭學情緒，甚至留下終身都抹不去的心理陰影。評論強調，「必須整改，決不能讓不符合為人師者的言行誤人子弟。」