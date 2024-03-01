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術中未發現腫瘤仍切胰臟 港大深圳醫院被判擔全責 院方：屬癌前病變 賠足62萬元

【明報專訊】香港大學深圳醫院一名77歲女患者被診斷疑似罹患胰臟癌，開刀後未發現腫瘤，主刀醫生仍切除胰臟。術後兩月患者離世，其女向法院提起民事訴訟。近日深圳市中級法院二審判決港大深圳醫院承擔全部賠償責任，賠償患者家屬62萬元(人民幣，下同)。患者家屬前日（2月28日）表示，還希望追究責任人的刑事責任和行政責任。

《新京報》報道，判決書顯示，77歲的張玉華因在港大深圳醫院體檢時發現膽囊結石，在2018年8月入院治療，經檢查被診斷為「胰腺惡性腫瘤可能性大」，進行全胰切除和脾切除手術。術後兩個多月，張玉華因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合症，經搶救無效去世。

張玉華的女兒郇杰表示，母親去世後，她從病歷中發現，無論是手術前的檢查，還是手術中的病理檢測結果，都沒有發現母親的胰腺有腫塊或病灶，於是在2019年8月向福田區法院提起醫療損害責任糾紛民事訴訟。

法院委托廣東中一司法鑒定中心鑒定顯示，院方僅憑外院檢查報告即對被鑒定人診斷為「胰腺癌」，術前多項檢查均未見胰腺腫塊、腫瘤細胞；術中探查未見胰腺有明顯腫塊、病灶時，未及時告知家屬。院方在無明顯的惡性腫瘤組織學證據下進行「全胰切除術」，手術創傷巨大且對患者全身營養代謝及水電平衡產生嚴重影響，認定「死亡與手術方式的選擇有一定關係」。

院方：死因肝衰竭 非手術主要併發症

港大深圳醫院對鑒定意見提出異議，認為張玉華的死亡原因為不明原因肝衰竭，但「全胰切除手術」主要併發症非肝衰竭，故其死亡與手術沒有直接因果關係。

法院一審判被告港大深圳醫院承擔80%責任，賠償47萬元。雙方不服上訴至深圳市中院。二審法院採納鑒定意見，指出港大深圳醫院在診療過程中沒有盡到高度注意的義務，致使患者未能避免本可避免的不良後果，喪失接受適當治療的機會及生存可能性。2023年11月，法院終審判決醫院承擔全部賠償責任，賠償患者家屬62萬元。

對於法院的判決，郇傑表示「認可」，同時希望追究責任人的刑事和行政責任。郇杰稱，她曾向深圳衛健委投訴，對方因「違法行為在二年內未被發現」，決定不再給予行政處罰。郇杰還曾以主刀醫生涉嫌故意傷害罪向深圳警方報案，但該案目前沒有立案，警方稱正在研究中。

港大深圳醫院昨深夜發情况說明，稱張患者進行全胰切除手術後病理結果顯示「胰腺：導管內乳頭狀粘液性腫瘤伴中度非典型性」，屬於胰腺癌的癌前病變。聲明又指醫院已在法院判決後支付全額賠償款，家屬仍從2023年12月開始先後在社交平台造謠，希望患者家屬依法維權。

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