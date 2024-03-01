本科畢業就業難 研究生招生連增6年

隨着近年就業環境差，大學（本科）畢業生就業難，報考研究生人數連年增加。此前的2022年（招生124.2萬人）、2021年（117.7萬人）、2020年（110.7萬人）、2019年（91.7萬人）、2018年（85.8萬人）逐年上升，相對應的在讀、畢業研究生也是年年增加。

多院校缺宿 有拒供有擠牀位

據《經濟觀察報》報道， 因研究生人數增長，一些院校無論新舊校區近年都因此出現宿舍供不應求情况，甚至不再向研究生提供宿舍。比如上海松江大學城、奉賢大學城、北京良鄉高教園區、北京昌平區沙河高教園區、南京仙林大學城等建於2000年至2005年的新校區已接近「滿載」。而已公布2024年度招生簡章的學校，包括北京大學、北京師範大學、南京大學、南開大學、復旦大學等知名院校，也明確不再為全日制專業碩士生提供宿舍。

此外，有學校將教職員宿舍騰挪出給學生住，或直接安排學生在校外租賃宿舍；也有學校對宿舍進行改造擴容，設法擠出更多牀位。

國際多不供宿 有專家倡內地跟

這一現象近日衝上微博熱搜備受關注。對此，《中國青年報》引述全國政協委員、中國礦業大學（北京）教授姜耀東表示，高校應該採取經濟援助、獎學金、住宿補貼等措施，為學校沒有提供宿舍且經濟困難的學生提供支持。高校也可以探索與地方政府合作，拓展校外住宿資源，與企業合作，提供經濟型住宿選擇。

「潮新聞」則引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，從國際上來看，多數國家的高校不為碩士生提供住宿；從內地高校長期發展的角度來看，不提供住宿應該屬於一種常態。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網近日進行「全國兩會期待」調查，結果顯示59%受訪者表示同意自己的孩子讀職業高級中學或高等職業院校。53.7%受訪者期待全國兩會關注加大對優秀技能人才的激勵力度。