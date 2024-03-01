恐信心危機 學者料GDP目標不降 分析：經濟受制政治形勢 難期望振奮人心措施

明報中國組

去年底，中央經濟工作會議以「穩中求進、以進促穩、先立後破」為2024年定調。此前的省級地方兩會上，大部分省份GDP目標均落在5%至6%，其中北京、上海、江蘇、山東、廣東等主要省市的目標增速均為5%。

復旦大學經濟學院教授孫立堅對本報分析指出，去年底中央經濟工作會議強調基本面向好，定調「穩中求進、以進促穩」，預料今年的經濟增長目標，與2023年相比不會出現大的變化，也不會因為強調「高質量發展」而下調目標。「這是一個海內外關注的風向標，往下調的話，很多人會理解中國經濟增長要下滑，信心會出問題」。

昨天召開的中共中央政治局會議討論李強的《政府工作報告》稿。會議提到，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，營造穩定透明可預期的政策環境。要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，着力擴大國內需求，有效防範化解重點領域風險。

料中央承擔赤字 加槓桿救地方

多名分析師預計，今年財政政策的陳述將更為積極，赤字率或提升至3.5%左右，貨幣政策將延續適度寬鬆。界面新聞報道，「財政政策的一個突出特徵將是中央加槓桿、地方降風險，今年的赤字將主要由中央財政承擔。同時，中央向地方政府的轉移支付規模將進一步擴大」。

去年為放開新冠疫情管制的一年，中國經濟並未出現報復性反彈，並面臨着房地產債務問題惡化、通縮壓力高企、青年失業率居高等諸多問題。過去透過大規模基建投資刺激經濟的措施，也難以在地方債務風險待化解的大背景下實現。

地方債高築 難用基建救經濟

從各地兩會的報告來看，地方政府普遍下調了固定資產投資增速目標，這在往年並不常見。例如廣東去年同比僅增長2.5%，低於預期目標6.5個百分點，今年的固定資產投資增速目標下調到4%。去年底，國務院已要求包括天津、重慶、遼寧、黑龍江等12個重點化債省份，在2024年除了基本民生工程外，不得出現新開工項目；交通、社會事業、市政、產業園區、新型基礎設施等領域完成率不足50%的在建項目緩建乃至停建。

不強調經濟增長 轉高質量發展

孫立堅稱，以前地方政府對固定資產的投資，因過度擴張出現了巨大的後遺症，造成地方投融資平台的債務問題、中小金融機構債務風險等，現在不再只強調經濟增長，而是注重「高質量發展」，包括創新、普惠方面的無形資產投資。

12月的中共中央經濟工作會議，將化解地方債務風險列為今年經濟工作重點之一。外界關注國務院此次能否提出有規劃性的解決方案。

另一方面，中國經濟正從投資和出口拉動的經濟增長模式，轉向依靠消費和服務拉動。政府期望透過擴大內需驅動經濟增長。中央經濟工作會議提出，要「激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環」。

研消費振經濟 培育國貨潮品

多個地方政府的政府工作報告提到，通過消費和產業政策提振經濟，其中「大宗消費」被重點提及。北京、山西、山東等多地均提出，要推進「以舊換新」，開展新能源汽車、家電家居等下鄉活動，穩定和擴大傳統消費。各省普遍提出培育壯大新型消費，大力發展綠色、數字、文旅體育，積極培育智能家居、國貨「潮品」等新的消費增長點。

上周，國家主席習近平主持召開中央財經委員會會議，研究大規模裝置更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。

但這個計劃也面臨挑戰，大家消費金額減少，以文旅為例，剛過去的春節假期，全國旅遊出遊4.74億人次，總花費6326.87億元（人民幣，下同），雖然較疫前2019年同期增長19%、7.7%，但人均每日旅遊花費約降5%。

學者倡增福利 釋放預防性儲蓄

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的助理教授陸曦指出，中國居民的預防性儲蓄高增，規模近60萬億，花錢的意欲不高，「不論利率下降多少，實際上人們的錢仍然拿去存銀行」。

他認為政府應思考大幅度改善福利計劃，增加福利支出，「當你小孩的教育、交通、醫療這些公共服務得到保障，生活壓力不那麼大的時候，在賬戶上的預防性儲蓄就能逼出來一點」，但他認為當下政府這樣做的可能性比較低。

政府期望激發有潛能的消費，陸曦指出，更應該關注的是，中國經濟這些問題並不是創造新一輪的需求可以解決，政府必須要考慮一個跨期的手段，要從根本上解決對經濟的預期。「如果只在當期解決當期的問題，是解決不了的。去年開始出台了上百個政策，但是有用嗎？」

他擔憂的是，隨着近年國務院已變成黨中央執行機構，無法期待政府工作報告對當下的經濟困難，提出具有實際意義的檢討和措施、或將會推行振奮人心的改革。「整體經濟的形勢受制於政治發展的形勢」，他稱，從這個角度來看，人們對於中共二十屆三中全會的期待很可能淪為幻想，「不能以鄧小平時代的政治邏輯來判斷當下」。

一般來說，三中全會聚焦經濟與改革問題，改革開放以來的三中全會，更加對中國發展有深遠影響。外界原本預期去年底召開二十屆三中全會，一直未有排上議程。總理李強「首秀」將會交上一份怎樣的答卷，有待3月5日揭曉。

（2024 兩會前瞻 系列三之一）

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