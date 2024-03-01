明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

恐信心危機 學者料GDP目標不降 分析：經濟受制政治形勢 難期望振奮人心措施

【明報專訊】2024年全國兩會將於下周召開，在低迷的經濟態勢下，去年上任的國務院總理李強將提交首份《政府工作報告》。有學者分析指出，整體經濟的頹勢受制於政治發展的形勢，難以期望帶來振奮人心的措施；也有學者預期，今年經濟增長目標需要穩信心，不會因着重「高質量發展」而下調，否則「信心會出問題」。

明報中國組

去年底，中央經濟工作會議以「穩中求進、以進促穩、先立後破」為2024年定調。此前的省級地方兩會上，大部分省份GDP目標均落在5%至6%，其中北京、上海、江蘇、山東、廣東等主要省市的目標增速均為5%。

復旦大學經濟學院教授孫立堅對本報分析指出，去年底中央經濟工作會議強調基本面向好，定調「穩中求進、以進促穩」，預料今年的經濟增長目標，與2023年相比不會出現大的變化，也不會因為強調「高質量發展」而下調目標。「這是一個海內外關注的風向標，往下調的話，很多人會理解中國經濟增長要下滑，信心會出問題」。

昨天召開的中共中央政治局會議討論李強的《政府工作報告》稿。會議提到，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，營造穩定透明可預期的政策環境。要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，着力擴大國內需求，有效防範化解重點領域風險。

料中央承擔赤字 加槓桿救地方

多名分析師預計，今年財政政策的陳述將更為積極，赤字率或提升至3.5%左右，貨幣政策將延續適度寬鬆。界面新聞報道，「財政政策的一個突出特徵將是中央加槓桿、地方降風險，今年的赤字將主要由中央財政承擔。同時，中央向地方政府的轉移支付規模將進一步擴大」。

去年為放開新冠疫情管制的一年，中國經濟並未出現報復性反彈，並面臨着房地產債務問題惡化、通縮壓力高企、青年失業率居高等諸多問題。過去透過大規模基建投資刺激經濟的措施，也難以在地方債務風險待化解的大背景下實現。

地方債高築 難用基建救經濟

從各地兩會的報告來看，地方政府普遍下調了固定資產投資增速目標，這在往年並不常見。例如廣東去年同比僅增長2.5%，低於預期目標6.5個百分點，今年的固定資產投資增速目標下調到4%。去年底，國務院已要求包括天津、重慶、遼寧、黑龍江等12個重點化債省份，在2024年除了基本民生工程外，不得出現新開工項目；交通、社會事業、市政、產業園區、新型基礎設施等領域完成率不足50%的在建項目緩建乃至停建。

不強調經濟增長 轉高質量發展

孫立堅稱，以前地方政府對固定資產的投資，因過度擴張出現了巨大的後遺症，造成地方投融資平台的債務問題、中小金融機構債務風險等，現在不再只強調經濟增長，而是注重「高質量發展」，包括創新、普惠方面的無形資產投資。

12月的中共中央經濟工作會議，將化解地方債務風險列為今年經濟工作重點之一。外界關注國務院此次能否提出有規劃性的解決方案。

另一方面，中國經濟正從投資和出口拉動的經濟增長模式，轉向依靠消費和服務拉動。政府期望透過擴大內需驅動經濟增長。中央經濟工作會議提出，要「激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環」。

研消費振經濟 培育國貨潮品

多個地方政府的政府工作報告提到，通過消費和產業政策提振經濟，其中「大宗消費」被重點提及。北京、山西、山東等多地均提出，要推進「以舊換新」，開展新能源汽車、家電家居等下鄉活動，穩定和擴大傳統消費。各省普遍提出培育壯大新型消費，大力發展綠色、數字、文旅體育，積極培育智能家居、國貨「潮品」等新的消費增長點。

上周，國家主席習近平主持召開中央財經委員會會議，研究大規模裝置更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。

但這個計劃也面臨挑戰，大家消費金額減少，以文旅為例，剛過去的春節假期，全國旅遊出遊4.74億人次，總花費6326.87億元（人民幣，下同），雖然較疫前2019年同期增長19%、7.7%，但人均每日旅遊花費約降5%。

學者倡增福利 釋放預防性儲蓄

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的助理教授陸曦指出，中國居民的預防性儲蓄高增，規模近60萬億，花錢的意欲不高，「不論利率下降多少，實際上人們的錢仍然拿去存銀行」。

他認為政府應思考大幅度改善福利計劃，增加福利支出，「當你小孩的教育、交通、醫療這些公共服務得到保障，生活壓力不那麼大的時候，在賬戶上的預防性儲蓄就能逼出來一點」，但他認為當下政府這樣做的可能性比較低。

政府期望激發有潛能的消費，陸曦指出，更應該關注的是，中國經濟這些問題並不是創造新一輪的需求可以解決，政府必須要考慮一個跨期的手段，要從根本上解決對經濟的預期。「如果只在當期解決當期的問題，是解決不了的。去年開始出台了上百個政策，但是有用嗎？」

他擔憂的是，隨着近年國務院已變成黨中央執行機構，無法期待政府工作報告對當下的經濟困難，提出具有實際意義的檢討和措施、或將會推行振奮人心的改革。「整體經濟的形勢受制於政治發展的形勢」，他稱，從這個角度來看，人們對於中共二十屆三中全會的期待很可能淪為幻想，「不能以鄧小平時代的政治邏輯來判斷當下」。

一般來說，三中全會聚焦經濟與改革問題，改革開放以來的三中全會，更加對中國發展有深遠影響。外界原本預期去年底召開二十屆三中全會，一直未有排上議程。總理李強「首秀」將會交上一份怎樣的答卷，有待3月5日揭曉。

（2024 兩會前瞻 系列三之一）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕地方債務 債務問題 政府工作報告 李強 兩會 高質量發展 中國經濟 提振消費

上 / 下一篇新聞