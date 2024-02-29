澳洲料數周內解決與華葡萄酒爭端

法雷爾接受澳洲廣播公司（ABC）採訪表示，這是中澳兩國最高級別貿易官員過去18個月內第六次會面，他獲悉有關評估有望在3月底前完成，「我相信，我昨天同（中國）商務部長的討論將使他們履行他們的承諾，即加快關稅審查，我們將在幾周時間內得到結果」。

2021年3月26日，中國商務部決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期限為自當年3月28日起5年。當年10月31日，澳洲葡萄和葡萄酒協會提出復審申請，11月30日商務部發布公告稱，決定自2023年11月30日起復審原產於澳洲的進口相關葡萄酒所適用反傾銷措施和反補貼措施，審查將於今年3月31日結束。

中國曾是澳洲葡萄酒最大出口市場，2020年澳洲對華葡萄酒出口價值為12億美元，佔出口總量的18%和總價值的40%。在中方採取反傾銷措施後，葡萄酒對華出口數字每年不到1000萬美元。

前澳總理籲勿被華迷惑

另邊廂，澳洲前總理莫里森星期二（27日）在國會的最後演說中稱，中國仍是澳洲主權的威脅，儘管中國改變外交方式，但戰略不變，澳洲絕不能被迷惑。