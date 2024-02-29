千人雨中送別娃哈哈創始人 逾30萬網上弔唁

下沙基地園區內，辦公樓門前擺滿花圈，外牆掛有黑底白字的橫幅寫着「深切緬懷宗慶後同志」。有花店店主稱，下沙附近的花圈已賣斷貨。據中新社報道，宗慶後的大幅生前照擺放在院內，兩側是他的生平事迹：從42歲白手起家創立娃哈哈，到問鼎中國首富。本月25日，宗慶後病逝，享年79歲。

數十交警駐守 現場一度封控

據「時代財經」報道，昨早上七八點鐘，娃哈哈下沙基地門口及道路兩邊，已被各地趕來的民眾圍住，高峰時約有近千人，數十名交警，以及娃哈哈的保安、工作人員在現場維持秩序，娃哈哈下沙基地門口的10號大街也臨時封控，禁止車輛駛入。

追思會需提前預約才可進入。昨午12時許，娃哈哈工作人員宣布追思會結束，有因未預約而不能入場的民眾在門口高呼「宗老一路走好！」亦有民眾為入場鞠躬送行和工作人員發生爭執。除了線下追思儀式，娃哈哈集團亦在網上開通弔唁通道，截至昨晚已有逾30萬網民通過該方式寄託哀思。

娃哈哈官方微博昨午發布感謝信，信中稱宗慶後始終堅守制造業，將一生奉獻給中國實體經濟。「在我們痛失靈魂人物的同時，來自社會各界的悼念之情和追緬敬意給予了我們極大的慰藉，在此謹代表全體娃哈哈人向您表示衷心的感謝。」

宗慶後是第十、十一、十二屆全國人大代表，中共浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表，還曾獲得全國勞動模範、全國五一勞動獎章、改革開放40年百名傑出民營企業家等榮譽。