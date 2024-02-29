千人雨中送別娃哈哈創始人 逾30萬網上弔唁

【明報專訊】娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後追思會昨在浙江杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地舉行。杭州昨日有雨，不少市民和集團員工仍冒雨前來送別宗慶後。
下沙基地園區內，辦公樓門前擺滿花圈，外牆掛有黑底白字的橫幅寫着「深切緬懷宗慶後同志」。有花店店主稱，下沙附近的花圈已賣斷貨。據中新社報道，宗慶後的大幅生前照擺放在院內，兩側是他的生平事迹：從42歲白手起家創立娃哈哈，到問鼎中國首富。本月25日，宗慶後病逝，享年79歲。
數十交警駐守 現場一度封控
據「時代財經」報道，昨早上七八點鐘，娃哈哈下沙基地門口及道路兩邊，已被各地趕來的民眾圍住，高峰時約有近千人，數十名交警，以及娃哈哈的保安、工作人員在現場維持秩序，娃哈哈下沙基地門口的10號大街也臨時封控，禁止車輛駛入。
追思會需提前預約才可進入。昨午12時許，娃哈哈工作人員宣布追思會結束，有因未預約而不能入場的民眾在門口高呼「宗老一路走好！」亦有民眾為入場鞠躬送行和工作人員發生爭執。除了線下追思儀式，娃哈哈集團亦在網上開通弔唁通道，截至昨晚已有逾30萬網民通過該方式寄託哀思。
娃哈哈官方微博昨午發布感謝信，信中稱宗慶後始終堅守制造業，將一生奉獻給中國實體經濟。「在我們痛失靈魂人物的同時，來自社會各界的悼念之情和追緬敬意給予了我們極大的慰藉，在此謹代表全體娃哈哈人向您表示衷心的感謝。」
宗慶後是第十、十一、十二屆全國人大代表，中共浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表，還曾獲得全國勞動模範、全國五一勞動獎章、改革開放40年百名傑出民營企業家等榮譽。