深圳電動飛的首航 20分鐘抵珠海 料單程單人票價300元 專家：拓灣區低空出行方式

垂直起降 毋須機場跑道

《深圳特區報》報道，由深圳市交通運輸局、工業和信息化局主辦的電動垂直起降航空器跨城跨灣航線首次演示飛行前日在蛇口郵輪母港舉辦。此次首飛由峰飛航空科技自主研製的5座eVTOL航空器「盛世龍」執飛，從蛇口郵輪港前往珠海九洲港碼頭。「盛世龍」於起降平台垂直起飛，上升至100米高度後轉換為固定翼飛行，按既定航線飛往珠海方向，約20分鐘後在珠海九洲港着陸，完成首飛。

較陸路少逾兩小時

直升機全程伴飛並拍攝「盛世龍」的飛行過程。這是全球首條跨海跨城電動垂直起降航空器航線的公開首飛，連接粵港澳大灣區兩座核心城市，單程飛行超過50公里。蛇口郵輪港前往珠海九洲港碼頭的快船時間約為1小時，陸路則需約3小時。

被稱為「空中的士」的eVTOL航空器，是新一代低空飛行航空器，毋須傳統機場和跑道，可像直升機一樣垂直起飛，在空中轉換成固定翼飛行模式，如傳統飛機一樣高速巡航。相較直升機，eVTOL航空器使用純電動力，乘坐和維護成本低、安靜舒適、智能化水平高，通過手機平台一鍵預約即可乘坐，適合同城和都市圈城際間點對點出行。

可載5人 手機一鍵預約

據上海峰飛航空科技客戶服務總監劉鵬表示，「盛世龍」eVTOL航空器為復合翼構型，航空器可搭載5人，最大航程250公里，核心模組100%國產化。

「盛世龍」2023年曾創造2噸級eVTOL航空器單次充電飛行250.3公里的全球航程紀錄，並實現全球首次噸級以上eVTOL航空器多架機、多機組、同空域、全轉換的全尺寸驗證機3機編隊飛行任務。

深圳東部通航已與峰飛航空達成100架「盛世龍」航空器採購協議。東部通航相關負責人表示，「未來，東部通航在原有的運營基礎上，將使用峰飛航空的『盛世龍』進行載人商業運營，實現深圳至珠海往返點對點擺渡，規模化運營後價格可媲美地面專車服務，預估市場價格在每人200到300元人民幣。」

報道引述專家預測，未來eVTOL航空器科技將為大灣區帶來更舒適、高效、價格親民的低空出行方式，以及巨大的低空經濟發展效應。

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