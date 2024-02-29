陸批台金門案冷血卸責 台駁污衊

國台辦：民進黨無歉意 掩真相

2月14日，台灣海巡署在廈金海域撞擊大陸漁船致該船船員兩死兩傷。中通社報道，台海委會主委管碧玲前後矛盾的說辭和推諉責任的做法備受質疑。朱鳳蓮指出，管碧玲把處理「2·14」惡性撞船事件當成個人政治表演，隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇；不僅沒有對遇難者道歉，還對善後工作不斷設置障礙，極為冷血、為人不齒。朱奉勸管碧玲，將心比心，停止傷害遇難者家屬，盡快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

家屬入台 台灣金門團體曾協助

朱鳳蓮續表示，一些台灣島內及金門團體、組織和人士紛紛對此事表達關切，慰問生還者和遇難者家屬，並在家屬入島時提供了必要協助，「我們對此表示感謝」。

據中央社、《聯合報》等台媒報道，台陸委會表示，該事件發生以來，台灣政府全力協助不幸罹難者家屬及協同相關人員處理後續事宜；中共無視台司法部門積極調查肇因和主管部門誠意地對待家屬等善後處理的努力，反而污衊、抹黑台灣掩蓋事實、卸責、冷血。

稱秉人道關懷與家屬協商

海巡署：盼予實質協助保障

台海巡署昨下午也表示，2月14日案發後，海洋委員會主任委員管碧玲第一時間就表達關心，各項督導指示都朝向「安頓亡靈、撫慰家屬」的方向努力；對案情的態度則是「不偏不倚，要求全面檢討」，後續由海巡署秉持人道關懷立場積極與家屬協商，提供具體撫慰方案，期盼給予家屬最實質的協助與保障，國台辦指控冷血，並非事實。

海巡署表示，主委管碧玲曾指示相關作為，涵「面對傷亡：安頓亡靈、撫慰家屬」。相關作為包括第一時間指示副署長委請海印寺師父安靈、誦經，安置靈堂；責成海巡弟兄善盡靈前祭拜，替家屬盡責，並莊嚴舉辦頭七法會；指示海巡隊、岸巡隊弟兄靈前上香，並安排每日拜飯至今，未曾中斷等。