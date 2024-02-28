前外長秦剛辭去全國人大代表職務

現年57歲的秦剛，在2022年12月接任外交部長；2023年1月在天津人大會議上當選全國人大代表，3月獲任命為國務委員、外長，同年7月被免去外長職務，10月被免去國務委員職務。目前秦剛是中共二十屆中央委員，有關職務任免須待中央全會決定。

7人大代表遭罷免 4辭職

昨日人大常委會共公告11名全國人大代表資格終止，其中7人是被選舉單位罷免，他們多數已在此前公布涉嫌違紀違法受查。而4名辭職者暫時原因未明，秦剛以外的三人是廣東廣州好迪集團董事長黃家武、湖北中國航天三江集團（軍工企業）黨委書記兼董事長馮傑鴻、廣西昭平縣文竹鎮禾稻酒廠負責人陸偉偉。

7名被罷免的是黑龍江原副省長王一新、省水利廳原一級巡視員孫飈、湖南臨武舜華鴨業公司董事長胡建文、郴州市第一人民醫院黨委書記雷冬竹、廣東衛健委原主任朱宏、貴州黔東南州委原書記安九熊、中部戰區原副司令李志忠。

公告昨也確認上海人大常委會補選黃莉新為全國人大代表資格有效。61歲的黃莉新曾任江蘇、浙江政協主席，今年1月當選上海人大主任。截至目前，第十四屆全國人大實有代表2956人。

全國人大常委會會議昨通過新修訂的《保守國家秘密法》，此次修訂完善定密責任人制度和定密授權機制，完善國家秘密審核制度，保護保密領域的知識產權等。國家主席習近平昨簽署第20號主席令予以公布。