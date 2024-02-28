前外長秦剛辭去全國人大代表職務

【明報專訊】全國人大常委會昨（27日）公告，天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務，依照《全國人大和地方各級人大代表法》規定，秦剛的代表資格終止。
現年57歲的秦剛，在2022年12月接任外交部長；2023年1月在天津人大會議上當選全國人大代表，3月獲任命為國務委員、外長，同年7月被免去外長職務，10月被免去國務委員職務。目前秦剛是中共二十屆中央委員，有關職務任免須待中央全會決定。
7人大代表遭罷免 4辭職
昨日人大常委會共公告11名全國人大代表資格終止，其中7人是被選舉單位罷免，他們多數已在此前公布涉嫌違紀違法受查。而4名辭職者暫時原因未明，秦剛以外的三人是廣東廣州好迪集團董事長黃家武、湖北中國航天三江集團（軍工企業）黨委書記兼董事長馮傑鴻、廣西昭平縣文竹鎮禾稻酒廠負責人陸偉偉。
7名被罷免的是黑龍江原副省長王一新、省水利廳原一級巡視員孫飈、湖南臨武舜華鴨業公司董事長胡建文、郴州市第一人民醫院黨委書記雷冬竹、廣東衛健委原主任朱宏、貴州黔東南州委原書記安九熊、中部戰區原副司令李志忠。
公告昨也確認上海人大常委會補選黃莉新為全國人大代表資格有效。61歲的黃莉新曾任江蘇、浙江政協主席，今年1月當選上海人大主任。截至目前，第十四屆全國人大實有代表2956人。
全國人大常委會會議昨通過新修訂的《保守國家秘密法》，此次修訂完善定密責任人制度和定密授權機制，完善國家秘密審核制度，保護保密領域的知識產權等。國家主席習近平昨簽署第20號主席令予以公布。