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兩會安保嚴 入京路口掃臉 禁無人機飛行

【明報專訊】2024全國兩會進入倒計時，兩會新聞中心昨（27日）起啓用，同時北京亦進入安保強化期，旅客經陸路、鐵路進京都加強安檢，北京公安宣布3月1日至13日零時禁止無人機等「低慢小」航空器飛行活動。

赴京高鐵二次安檢 實名認證查危險品

本報記者昨循陸路進京發現，高速公路進京方向道路開始嚴密審查。在原本高速入口外設置了實名認證關卡，進京方向車輛需進行臉部識別實名認證。高鐵往北京方向列車也開始「二次安檢」，既要實名認證，還嚴格檢查旅客是否攜帶刀具等危險物品。

除北京公安發出「禁飛令」，國家郵政局也通知各速遞企業對進京郵件速遞，要收寄驗視、過機安檢，逐一貼標識確保責任可追溯；2月26日至會議閉幕之日實行「二次安檢」。

逾3000記者採訪 1/3境外

設在西長安街梅地亞中心的兩會新聞中心昨啓用，新聞發布廳及採訪室已設置妥當，今年有3000多名記者報名採訪，其中港澳台和外國記者1000多人。會議期間，記者將可獲得主要會議文件的電子版，不必排隊等候領取。與去年閉環安排不同，代表、委員駐地將設有採訪室，方便受訪。消息指兩會將在3月11日結束，與會代表、委員仍要做核酸檢測，但可以離開酒店活動。

全國人大、政協昨分別為兩會做準備，人大常委會原則通過全國人大常委會工作報告稿，通過十四屆全國人大二次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案，列席人員名單等；全國人大委員長趙樂際表示，要做好新聞輿論工作，緊扣大會主題，講好中國民主故事。全國政協昨也召開主席會議，通過全國政協十四屆二次會議各次全體會議執行主席和主持人名單。

明報記者

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