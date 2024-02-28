新冠疫苗維權者擬兩會上書請願 將交2600受影響者名單 促設賠償機制及救濟基金

一群接種新冠疫苗疑似出現後遺症的病患及家屬，2022年12月曾到國家衛健委示威，多人被羈押、控告。據美國之音昨報道，為重申訴求，他們計劃在下月於北京召開的全國兩會期間到現場遞交《倡議書》，並打算附上因新冠疫苗致病、致殘者的2600多人名單。

全國兩會在3月4日（政協第十四屆全國委員會第二次會議開幕）拉開帷幕，會期預計持續至3月11日（十四屆全國人大二次會議閉幕）。

《倡議書》稱接種新冠疫苗後，內地有接近3000人患白血病，更多案例患上「第一型糖尿病」。這些維權人士引用內地的《疫苗管理法》，認為實施接種過程中或者實施接種後出現受種者死亡、嚴重殘疾、器官組織損傷等損害，屬於預防接種異常反應或者不能排除的，應當給予補償。《倡議書》也要求政府設立專項救濟基金，用於預防接種異常反應的前期醫治，包括治療期間的住宿費、生活費、誤工費等全額補償。

有稱同意書無告知後果

有稱診斷書無專家簽名

參與發起《倡議書》的北京市民錢大龍說，他2021年接種科興疫苗，當年10月接種第三劑疫苗後約一周，身體「突然癱瘓」，最嚴重的時候右半邊身體完全不能動彈。雖然經過調養身體逐步康復，卻已元氣大傷。

錢大龍憶述接種前曾簽同意書，但同意書未告知可能出現的後果，導致他丟了工作，得靠失業金和妻子工資維持生計及應付醫療開支，雖先後向中紀委、信訪局、政府熱線等問責，惟無結果。

2022年1月底，江西吉安市泰和縣小學生羅哲翰證患急性淋巴白血病。報道引述他的母親梁小強稱，因兒子在確診前數周接種疫苗，她確信是疫苗致病。

羅哲翰確診白血病後一個月不幸離世，梁小強到太和縣疾管中心申請疫苗異常反應調查，受理單位僅以「偶聯」兩個字結案，診斷書沒有專家簽名，也沒顯示在何時、何地、何人診斷。

發起者2022年示威遭秋後算帳

錢大龍與梁小強都曾參與2022年12月的維權行動，都遭秋後算帳。維權網昨指出，因注射新冠疫苗而產生後遺症的「新冠疫苗受害群體」，有數十人因維權遭刑拘、逮捕和判刑。包括錢大龍2023年7月被當局以涉嫌「尋釁滋事」刑事拘留一個月，取保候審一年；泰和縣的梁小強則兩次刑拘後判緩刑兩年。

由於遭監控，錢大龍說，下個月全國兩會期間，「估計樓下會有兩輛車看着我，不讓我出去，我估計我是去不了的」。

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