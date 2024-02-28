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金門翻艇協商九無果 漁民遺體解剖延期

【明報專訊】大陸漁船金門翻覆釀2死事件協商僵局持續，昨（27日）原定解剖2名遇難者遺體，也因家屬不滿台方處理而延期。不過兩岸都表態願意繼續談判，台灣海巡署副署長許靜芝昨先返回台北，傍晚再赴金門，與大陸方面代表第九次協商。

八度協商仍未就究責道歉達共識

台海巡署前日與大陸代表在金門第八次協商，雙方在「究責」與「道歉」，以及陸方要帶回已列證據的失事漁船等要求無法取得共識，致使協商觸礁。許靜芝等台海巡部門談判代表昨全員搭機返回台北，被外界解讀為協商破局。在大陸方面代表未離開金門的情況下，許靜芝等人昨傍晚再度返回金門，雙方進行第9次閉門協商，協商持續1個小時後結束。雙方暫未透露結果。

金門地檢署日前在失事船身發現一處新凹痕，確定雙方船隻確有碰撞。《鏡週刊》指出，目前金門地檢署已決定將全案朝「過失致死罪嫌」偵辦，涉案人員恐面臨5年以下刑責，刑責定奪目前仍需經過詳細科學鑑識，不過即便刑責未定，海巡署恐怕也得面臨民事求償。

金門地檢署主任檢察官施家榮回應稱，其實不管是車輛事故或海上翻覆等各種事故，只要與交通工具有關，大概第一時間都會猜測涉嫌過失致死罪。他稱地檢署對於海巡隊及陸方相關人員是否應負刑事責任、是否涉嫌何種罪名均無預設立場．將秉持公正客觀原則憑證據認定事實。

地檢署朝過失致死偵辦

台灣海委會主委管碧玲強調，過失致死方向是指兩條人命到底有沒有執法過當，願意接受檢視等待檢察官，靜待司法偵查結果。管碧玲昨在立院指出，有關案情的部分，目前都在檢察官偵辦過程中，由檢察官全盤掌握；與大陸的談判也沒有破裂。

福建省紅十字會常務副會長董良瀚昨在北京出席活動時稱，大陸要求台灣當局盡快公布真相，以台灣的社會經濟發展狀況，不可能沒有錄像，並且要向家屬道歉。

董良瀚也提到，希望能盡力與台灣紅會在應急救援、人道救助上合作。

另外，近期大陸海警接連在金門海域巡邏，並登檢台灣觀光船，島內多個民間組織昨赴海旅會請願，直指大陸海警藐視台灣主權、惡意挑釁，大陸不尊重台海現狀，呼籲台灣民眾非必要不赴大陸旅遊。

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