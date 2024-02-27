陸海警發與台艦艇同框相 首闖金門禁止水域 被指警告意味重

官媒：回應穩定局勢被台打破

福建海警周日派出的14608艦和2202艦均為千噸級大船，對台灣海巡署有壓倒性優勢。內地官媒《環球時報》引述匿名專家稱，大陸海警直屬力量的加入，顯然是對台灣方面打破金門海域穩定局勢和兩岸默契的一種針對性回應。中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒認為，未來金門海域乃至台灣海峽的海上執法活動會更多交由中國海警直屬部門管理，如果兩岸關係持續惡化，相信陸方的執法力量也進一步升級。

專家：否認台方廈金海域管轄權 料維持執法

內地軍事專家張軍社表示，此次海警在金門執法，突破台灣所謂的「禁止、限制水域」，是一個「首次」，也是對台灣當局的嚴重警告。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄分析稱，面對陸方海警船隻，台灣海巡署的船隻只能駛離，陸方發布這些圖片的警告意味很明顯，等於告訴台方廈金海域不存在所謂「禁止、限制水域」一說，中方絕不承認台方在這一海域的管轄執法權，後續中國海警應該會在金門甚至台灣海峽海域維持執法力量，台灣海巡署在這一海域的存在空間必然會被壓縮。

網傳台官稱陸漁民該死 民進黨：造假

另據中央社報道，金門水域「2‧14」陸艇翻覆事件，兩名生還船員表示船舶出事因遭台方碰撞；台灣海當局則堅稱未證實船隻是因碰撞翻覆，而沒有及時使用攝錄影機未違法。近日網絡流傳台海洋委員會主委管碧玲與前立委段宜康對話，管碧玲稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張。

民進黨立法院黨團昨稱相關對話是虛假訊息，是大陸意在升高特定情緒，忽略問題本質是大陸快艇非法越界逃避查緝，聚焦在海巡執法，遂行其輿論戰及法律戰。民進黨團副幹事長洪申翰表示，大陸官方一直塑造輿論氛圍是台灣海巡執法錯誤造成，推演下去，將讓海巡未來在台灣管轄海域執法會越沒底氣，大陸也會派遣更多船隻進行各種行為，達到推動台灣海峽內海化的目的。