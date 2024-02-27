明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美報告指華違世貿規則 京斥單邊主義霸凌

【明報專訊】美國近日發布《2023年中國履行加入世貿組織承諾報告》，指中國違背世貿組織體現的規範和原則；商務部昨駁斥，批評美國顛倒黑白，充分反映美方單邊主義和霸凌行徑。

據商務部網站消息，商務部世貿司負責人稱，中方注意到美方不實指摘，美方無視中國履行世貿組織承諾方面的成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展的貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施「經濟脅迫」，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對措施扣上「主動脫鈎」帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映美方單邊主義和霸凌行徑。中方對此堅決反對。

另據「央視新聞」報道，就美國財政部以「幫助俄羅斯規避制裁」為由，將部分中國企業列入制裁名單，並對多間中國企業實施出口限制，外交部發言人毛寧昨在例行記者會表示，中俄開展正常經貿合作，不針對第三方，也不受第三方干擾；中方堅決反對對中國企業實施非法單邊制裁，將採取必要措施，維護中國企業正當權益。

商務部新聞發言人也於同日表示，美方做法是典型單邊制裁、「長臂管轄」和經濟脅迫，破壞國際經貿規則和秩序，損害全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方堅決反對，將採取必要措施，維護中國企業合法權益。

上 / 下一篇新聞