美報告指華違世貿規則 京斥單邊主義霸凌

據商務部網站消息，商務部世貿司負責人稱，中方注意到美方不實指摘，美方無視中國履行世貿組織承諾方面的成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展的貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施「經濟脅迫」，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對措施扣上「主動脫鈎」帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映美方單邊主義和霸凌行徑。中方對此堅決反對。

另據「央視新聞」報道，就美國財政部以「幫助俄羅斯規避制裁」為由，將部分中國企業列入制裁名單，並對多間中國企業實施出口限制，外交部發言人毛寧昨在例行記者會表示，中俄開展正常經貿合作，不針對第三方，也不受第三方干擾；中方堅決反對對中國企業實施非法單邊制裁，將採取必要措施，維護中國企業正當權益。

商務部新聞發言人也於同日表示，美方做法是典型單邊制裁、「長臂管轄」和經濟脅迫，破壞國際經貿規則和秩序，損害全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方堅決反對，將採取必要措施，維護中國企業合法權益。