明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

星航展登德軍機 華客遭查國籍驅趕

【明報專訊】2024年新加坡航展上周二（20日）起在樟宜會展中心舉行，中國C919等各國航空機型亮相。不過，一架隸屬德國空軍的A400M運輸機工作人員推撞驅趕登機參觀的中國籍遊客，連小童亦被視為「威脅」拒絕參觀。該飛機製造商「空中巴士」發文回應，表示遺憾，並稱及時改進參觀流程。

有內地網民在微博發帖稱，在新加坡航展遭受不公平待遇，已向航展主辦方投訴。當事人表示，上周六（24日）下午，其在新加坡航展的空客A400M運輸機處（德國空軍室外展區）排隊，發現該展區有工作人員私下盤查黃種人國籍，見是中國人，就告知「中國人禁止參觀」，而其他種族基本不查。

該網民排隊正常進入後又被驅逐，最後工作人員當着其他遊客面前說：「Chinese, go out！（中國人走開）」並在登機口用肢體推撞他下坡。下坡處機艙地面有凹陷掛鈎，該網民稱，當時扭傷腳並幾乎從機上摔下，「非常危險」。

另有網民亦稱，所有中國、俄羅斯國籍遊客不准登機，甚至幾歲小童亦然，且展區附近沒有任何標識表明中國人禁止入內。

展商稱遺憾 參觀流程已改

周日晚，「空中巴士」在微博回應，稱已及時改進參觀流程，確保該飛機向所有觀眾開放，並對此前事件深表遺憾。「空中巴士」還在文中表示，「尊重中國、熱愛中國、紮根中國，尋求與中國航空業合作共贏」。

上 / 下一篇新聞