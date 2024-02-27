星航展登德軍機 華客遭查國籍驅趕

有內地網民在微博發帖稱，在新加坡航展遭受不公平待遇，已向航展主辦方投訴。當事人表示，上周六（24日）下午，其在新加坡航展的空客A400M運輸機處（德國空軍室外展區）排隊，發現該展區有工作人員私下盤查黃種人國籍，見是中國人，就告知「中國人禁止參觀」，而其他種族基本不查。

該網民排隊正常進入後又被驅逐，最後工作人員當着其他遊客面前說：「Chinese, go out！（中國人走開）」並在登機口用肢體推撞他下坡。下坡處機艙地面有凹陷掛鈎，該網民稱，當時扭傷腳並幾乎從機上摔下，「非常危險」。

另有網民亦稱，所有中國、俄羅斯國籍遊客不准登機，甚至幾歲小童亦然，且展區附近沒有任何標識表明中國人禁止入內。

展商稱遺憾 參觀流程已改

周日晚，「空中巴士」在微博回應，稱已及時改進參觀流程，確保該飛機向所有觀眾開放，並對此前事件深表遺憾。「空中巴士」還在文中表示，「尊重中國、熱愛中國、紮根中國，尋求與中國航空業合作共贏」。