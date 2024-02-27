國家保密法擬收窄秘密範圍 涉密者權利受損可獲補償 離職仍須守規

今年全國人大、政協「兩會」將於下周一二（4日、5日）在北京召開。新華社報道，十四屆全國人大常委會第八次會議昨舉行第一次全體會議。會議由人大委員長趙樂際主持。這次會議要務是準備召開十四屆全國人大二次會議。會議審議全國人大常委會工作報告稿、委員長會議關於提請審議十四屆全國人大二次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等議案。

常委會議聽取全國人大憲法和法律委員會副主委駱源「關於保守國家秘密法修訂草案審議結果」報告。中新社報道，報告提及，就確定保密事項範圍原則，有人大常委、地方提出，保密事項範圍事關定密科學性，應精準適當，避免「太多太泛」。草案二審稿增加規定，確定保密事項範圍應遵循必要、合理原則，科學論證評估。

保守國家秘密法修訂草案一審稿規定，涉密人員合法權益受法律保護。對有意見指出，應當細分涉密人員權益保障，體現責任、權力及利益相統一原則，草案二審稿增加規定，對因保密而合法權益受影響和限制者，按國家有關規定給予相應待遇或補償。此外，草案二審稿進一步完善涉密人員離崗離職管理措施，增加規定，涉密人員離崗離職「應當遵守國家保密規定」，機關、單位應展開保密教育，清退涉密工具。

分析料中聯部長劉建超掌外交部

常委會議聽取全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員楊曉超「關於個別代表的代表資格」報告。通稿表示，會議還審議有關任免案。去年前外交部長秦剛、前國防部長李尚福等官員相繼落馬後，今年兩會有否人事調整受關注。根據外界觀察，現任中聯部長劉建超有望在兩會期間獲任命外交部長。

另據「公安部網安局」公眾號消息，北京網警通報處罰5間未履行網絡安全保護義務的公司。其中昌平有生物技術公司委托軟件公司研發「基因外顯子數據分析系統」，包含公民信息、技術等信息，因未加密處理，導致泄露數據19.1GB。

泄資料網頁被改 京5公司受罰

另外，朝陽有教育公司客戶關係管理系統設為弱密碼，導致客戶資料等12萬條信息泄漏至境外非法網站；房山有科技公司網頁原始碼被篡改，網站連結跳轉到境外賭博網站等。

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