中年起家布鞋首富 娃哈哈創始人病逝

宗慶後享年79歲

民眾赴舊總部獻花悼念

娃哈哈集團在訃告中稱宗慶後「是中國共產黨黨員，曾獲全國勞動模範、全國五一勞動獎章、優秀中國特色社會主義事業建設者、改革開放40年百名傑出民營企業家等榮譽和稱號，也是第十、十一、十二屆全國人大代表」。

宗慶後1945年11月16日出生於杭州，中學畢業後成為一名工人。直到1987年，42歲的宗慶後靠借來的14萬元（人民幣，下同）承包了杭州市上城區校辦企業經銷部，之後事業迅速發展，1989年創立「娃哈哈」品牌生產兒童營養口服液暢銷全國，1991年斥資8000萬元兼併國有杭州罐頭廠，組建日後橫掃內地飲料市場的娃哈哈集團。

娃哈哈在內地市場取得巨大成功，觸發了一場與法國乳業巨頭達能的國際商戰。娃哈哈曾在1996年與達能、香港百富勤合資成立企業，娃哈哈佔股49%，達能其後接手百富勤的股份，控制另外的51%。2007年，宗慶後稱達能企圖以低價強行併購，達能則表示對方違約，雙方就娃哈哈品牌的歸屬展開兩年的拉鋸，在中法兩國政府介入下於2009年達成和解，達能將所持股份出售。

從士多老闆到億元身家

宗慶後曾於2010年、2012年、2013年三度問鼎福布斯（Forbes）排行榜「中國首富」。在2023年的「胡潤百富榜」，宗慶後以950億元身家位列第31名。

2019年，時年74歲的宗慶後曾表示「如果退休的話，人活着就沒意思了」。2021年，宗慶後的女兒宗馥莉接任總經理，宗慶後逐漸退居二線。上周五（23日）曾傳出宗慶後被送進深切治療部（ICU），及後集團澄清其情况穩定。

宗慶後形象樸素，他因時常一身黑衣、穿幾十元的布鞋，被稱為「布鞋首富」。他在傳記序言中曾寫道：「我是一個普通人，從底層崛起的凡人。幸運的是，我生於一個大時代；更幸運的是，我獲得了一個機會，締造了一家公司，並且因之而成為『中國首富』，得到了價值的實現與認同。」