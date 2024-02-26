中年起家布鞋首富 娃哈哈創始人病逝

【明報專訊】浙江省杭州娃哈哈集團創辦人、董事長宗慶後昨（25日）上午10時30分病逝，享年79歲。宗慶後42歲創業，從學校士多老闆做到內地首富。宗慶後逝世消息傳出後，有不少民眾前往娃哈哈舊總部獻花悼念這位改革開放後第一代民營企業家的成功典範。
宗慶後享年79歲
民眾赴舊總部獻花悼念
娃哈哈集團在訃告中稱宗慶後「是中國共產黨黨員，曾獲全國勞動模範、全國五一勞動獎章、優秀中國特色社會主義事業建設者、改革開放40年百名傑出民營企業家等榮譽和稱號，也是第十、十一、十二屆全國人大代表」。
宗慶後1945年11月16日出生於杭州，中學畢業後成為一名工人。直到1987年，42歲的宗慶後靠借來的14萬元（人民幣，下同）承包了杭州市上城區校辦企業經銷部，之後事業迅速發展，1989年創立「娃哈哈」品牌生產兒童營養口服液暢銷全國，1991年斥資8000萬元兼併國有杭州罐頭廠，組建日後橫掃內地飲料市場的娃哈哈集團。
娃哈哈在內地市場取得巨大成功，觸發了一場與法國乳業巨頭達能的國際商戰。娃哈哈曾在1996年與達能、香港百富勤合資成立企業，娃哈哈佔股49%，達能其後接手百富勤的股份，控制另外的51%。2007年，宗慶後稱達能企圖以低價強行併購，達能則表示對方違約，雙方就娃哈哈品牌的歸屬展開兩年的拉鋸，在中法兩國政府介入下於2009年達成和解，達能將所持股份出售。
從士多老闆到億元身家
宗慶後曾於2010年、2012年、2013年三度問鼎福布斯（Forbes）排行榜「中國首富」。在2023年的「胡潤百富榜」，宗慶後以950億元身家位列第31名。
2019年，時年74歲的宗慶後曾表示「如果退休的話，人活着就沒意思了」。2021年，宗慶後的女兒宗馥莉接任總經理，宗慶後逐漸退居二線。上周五（23日）曾傳出宗慶後被送進深切治療部（ICU），及後集團澄清其情况穩定。
宗慶後形象樸素，他因時常一身黑衣、穿幾十元的布鞋，被稱為「布鞋首富」。他在傳記序言中曾寫道：「我是一個普通人，從底層崛起的凡人。幸運的是，我生於一個大時代；更幸運的是，我獲得了一個機會，締造了一家公司，並且因之而成為『中國首富』，得到了價值的實現與認同。」