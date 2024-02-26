金門案六度協商 台方：審慎樂觀

【明報專訊】大陸快艇金門海域翻覆案距今13天，死者家屬及陸方代表與台灣海巡署人員昨上午第六度協商，台海巡署長周美伍前天現身接待但昨未出席，副署長許靜芝協商前後接受聯訪分別表示「審慎樂觀」、「看起來都不錯」。另邊廂，福建海警昨組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查；福建省海洋與漁業執法總隊也調派兩艘漁政執法船艇，在廈金海域展開漁業執法。
據中央社報道，許靜芝與海巡署人員昨日上午10時15分再度前往陸島酒店與陸方協商，協商未對外公開。許靜芝會前接受媒體詢問「今天打算討論什麼」、「是否有初步共識」等問題，僅回應「審慎樂觀」。
會議昨午約11時30分結束，對於「是否有好消息」，許靜芝說：「看起來都不錯」；死者家屬及陸方代表則三緘其口。
閩海警漁政廈金海域巡查
另邊廂，據「央視新聞」等內地媒體報道，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施。
此外，為維護廈金海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊昨調派兩艘漁政執法船艇展開漁業執法。福建省漁業漁政部門稱，正值漁業生產旺季，將根據需要進一步加強海上執法，展開常態化漁業巡航執法行動。