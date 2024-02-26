明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

金門案六度協商 台方：審慎樂觀

【明報專訊】大陸快艇金門海域翻覆案距今13天，死者家屬及陸方代表與台灣海巡署人員昨上午第六度協商，台海巡署長周美伍前天現身接待但昨未出席，副署長許靜芝協商前後接受聯訪分別表示「審慎樂觀」、「看起來都不錯」。另邊廂，福建海警昨組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查；福建省海洋與漁業執法總隊也調派兩艘漁政執法船艇，在廈金海域展開漁業執法。

據中央社報道，許靜芝與海巡署人員昨日上午10時15分再度前往陸島酒店與陸方協商，協商未對外公開。許靜芝會前接受媒體詢問「今天打算討論什麼」、「是否有初步共識」等問題，僅回應「審慎樂觀」。

會議昨午約11時30分結束，對於「是否有好消息」，許靜芝說：「看起來都不錯」；死者家屬及陸方代表則三緘其口。

閩海警漁政廈金海域巡查

另邊廂，據「央視新聞」等內地媒體報道，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施。

此外，為維護廈金海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊昨調派兩艘漁政執法船艇展開漁業執法。福建省漁業漁政部門稱，正值漁業生產旺季，將根據需要進一步加強海上執法，展開常態化漁業巡航執法行動。

相關字詞﹕廈金海域 巡查 海警 海巡署

上 / 下一篇新聞