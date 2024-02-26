金門案六度協商 台方：審慎樂觀

【明報專訊】大陸快艇金門海域翻覆案距今13天，死者家屬及陸方代表與台灣海巡署人員昨上午第六度協商，台海巡署長周美伍前天現身接待但昨未出席，副署長許靜芝協商前後接受聯訪分別表示「審慎樂觀」、「看起來都不錯」。另邊廂，福建海警昨組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查；福建省海洋與漁業執法總隊也調派兩艘漁政執法船艇，在廈金海域展開漁業執法。