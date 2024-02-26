民主黨派擬兩會提案 聚焦經濟人口醫衛

民建六成提案涉經濟財政

據微信公眾號「團結報團結網」報道，民建中央23日在北京召開2024年全國兩會提案新聞通氣會，民建中央調研部副部長丁亮春通報了民建中央2024年全國兩會提案準備情况。丁亮春提到，民建中央決定向全國政協十四屆二次會議提交44件集體提案，包括「關於培育戰略性新興產業，提高產業體系現代化水平的提案」、「關於鼓勵和吸引民營企業參與戰略性新興產業的提案」，以及「關於推動新能源汽車產業持續健康發展的提案」等。其中，涉及經濟發展和財政金融類26件，佔比達六成。

民進46提案 29屬新領域

另外，民進中央與媒體座談暨兩會新聞通氣會同日在京召開。民進中央擬提交全國政協十四屆二次會議的黨派提案46件。

按領域劃分，涵蓋教育領域「關於構建全方位守護青少年心理健康新格局的提案」、「關於適應人口發展趨勢，加快建設強師隊伍的提案」等10件、文化領域5件、出版傳媒領域2件；新領域提案共29件，包括科技醫衛領域7件、經濟領域8件、人口資源環境領域9件、社會和法治領域5件。

農工黨關注醫藥人口生態

農工黨中央20日在京召開中央和首都新聞媒體記者兩會情况通報會。農工黨中央擬向全國政協十四屆二次會議提交34件中央提案、26件界別小組提案。

34件中央提案中，體現農工黨主要界別特色的共有24件，其中醫藥衛生10件、人口資源6件、生態環境8件，佔比達70%；26件界別小組提案中，體現農工黨主要界別領域的包括「關於推進我國生物醫藥產業材料創新發展的提案」等共22件，其中醫藥衛生13件、人口資源3件、生態環境6件，佔比達84%。