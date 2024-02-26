民主黨派擬兩會提案 聚焦經濟人口醫衛

【明報專訊】2024年全國兩會召開前夕，農工黨中央、民建中央、民進中央等民主黨派近日陸續公布擬向全國政協十四屆二次會議提交的提案相關情况。其中，農工黨中央擬向全國政協十四屆二次會議提交34件中央提案、26件界別小組提案，民建中央提交44件集體提案，民進中央擬提交46件黨派提案。
民建六成提案涉經濟財政
據微信公眾號「團結報團結網」報道，民建中央23日在北京召開2024年全國兩會提案新聞通氣會，民建中央調研部副部長丁亮春通報了民建中央2024年全國兩會提案準備情况。丁亮春提到，民建中央決定向全國政協十四屆二次會議提交44件集體提案，包括「關於培育戰略性新興產業，提高產業體系現代化水平的提案」、「關於鼓勵和吸引民營企業參與戰略性新興產業的提案」，以及「關於推動新能源汽車產業持續健康發展的提案」等。其中，涉及經濟發展和財政金融類26件，佔比達六成。
民進46提案 29屬新領域
另外，民進中央與媒體座談暨兩會新聞通氣會同日在京召開。民進中央擬提交全國政協十四屆二次會議的黨派提案46件。
按領域劃分，涵蓋教育領域「關於構建全方位守護青少年心理健康新格局的提案」、「關於適應人口發展趨勢，加快建設強師隊伍的提案」等10件、文化領域5件、出版傳媒領域2件；新領域提案共29件，包括科技醫衛領域7件、經濟領域8件、人口資源環境領域9件、社會和法治領域5件。
農工黨關注醫藥人口生態
農工黨中央20日在京召開中央和首都新聞媒體記者兩會情况通報會。農工黨中央擬向全國政協十四屆二次會議提交34件中央提案、26件界別小組提案。
34件中央提案中，體現農工黨主要界別特色的共有24件，其中醫藥衛生10件、人口資源6件、生態環境8件，佔比達70%；26件界別小組提案中，體現農工黨主要界別領域的包括「關於推進我國生物醫藥產業材料創新發展的提案」等共22件，其中醫藥衛生13件、人口資源3件、生態環境6件，佔比達84%。