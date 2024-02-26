南京火災社區仍見違規充電

江蘇省長促查物業公司瀆職否

據官方「微訊江蘇」微信公號昨報道，許昆林強調，要全面排查住宅小區火災隱患，聚焦消防設施、疏散通道、違規充電、管道豎井、消防車道、私搭亂建、電器線路、值班巡查等，將排查整治落實到每個小區、每個單元、每個點位，特別是高層住宅和安置小區重點巡查是否有擅自改變建築使用等情形、物業公司重點檢查消防管理責任是否履行到位等問題。

許昆林表示，此輪集中排查整治要明確排查責任，梳理形成風險隱患清單，認真從快整改、逐項對賬銷號，對問題久拖不決，整改不力、行動緩慢的，要追究責任並掛牌督辦，堅決防止走過場、搞形式主義。

有內地媒體昨日再次探訪火災現場發現，起火樓對面樓棟，一樓架空層的大量電動單車已被移至外面空地，有居民在尋找自己的電動單車。同社區的其他樓棟架空層仍有電動單車在充電，此前該棟架空層曾發生火災。該樓架空層有安裝相應的消防滅火器及噴淋系統，不過有居民認為，「火勢一起來，這些東西根本起不到什麼作用」。