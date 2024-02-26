南京大火掀京滬多地隱患大排查 浙皖發文促規範電車充電

據「平安北京」公眾號消息，近日北京警方結合當前治安形勢特點，組織開展安全隱患排查集中整治行動，重點圍繞大型社區、交通樞紐、醫院和旅遊景點周邊、城鄉結合部等重點區域，會同消防、住建、市場監管、屬地街道等部門開展聯合整治，消除治安、交通、消防等可能引發公共安全事故的隱患問題，努力創造安全穩定的社會環境。

出租房自建樓違規重點查

北京市公安局昨通報，結合農曆新年後租房需求集中的特點，北京警方重點對出租房屋安全隱患展開集中清理。加強對出租房、日租房、自建樓、出租大院等重點房屋的安全檢查，依法查處不按規定申報人房信息、不落實安全主體責任、不及時整改安全隱患等違規違法行為。針對近期各地多宗火災事故情况，公安機關持續對出租房房主、租房人員等群體，展開安全防範提示和普法教育規範，宣傳電動單車充電和停放、安全用氣用電等安全常識。

江蘇省南京市雨花台區明尚西苑小區6棟23日發生火災。截至昨日，事故共造成15人遇難，44人留院治療。該事故由電動單車停放處起火導致，隨即引發全國對電動單車消防隱患問題的關注。

綜合「澎湃新聞」等內地媒體報道，針對電動單車違規充電問題，浙江寧波決定自昨日起，相關單位將聯合展開全市電動單車違規充電大排查專項行動，並發動全市「網格員」積極助力排查行動，動員村社志願者、熱心群眾等基層力量廣泛參與。

安徽省多地也發出了消防安全提醒。蕪湖、亳州、淮南、馬鞍山、蚌埠等地有關部門就進一步規範電動單車停放及充電等事項發布公告，並展開電動單車安全隱患排查整治。

「上觀新聞」昨亦報道，上海市物業管理事務中心24日發布通知，嚴禁在建築內共用走道、樓梯間、安全出口處等公共區域停放電動單車或為電動單車充電等；關於地下空間，通知要求地下車庫無住人現象、無亂拉電線現象，不得儲存易燃易爆、有毒有害等危險物品，不得擅自佔用地下空間共用區域等。即日起至3月31日，展開全市範圍住宅小區運行安全管理專項檢查工作，最大限度防範化解住宅小區內各類安全隱患。

海南13單位被判存重大隱患

另據《海南日報》報道，海口大成實驗學校等13家單位分別存在易燃可燃材料的彩鋼板搭建、室內消火栓系統未保持完好有效、場所安全出口數量不足、場所外窗違規設置影響逃生等隱患問題，依規判定為重大火災隱患單位，被實行省級掛牌督辦。

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