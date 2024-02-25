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新一代飛船登月器命名 2030前「夢舟」載人「攬月」着陸

【明報專訊】中國載人航天工程辦公室昨（24日）通報，經公開徵集評選，中國載人月球探測任務新飛行器名稱近日確定，新一代載人飛船命名為「夢舟」，月面着陸器命名為「攬月」。央視報道，中國登月任務已啟動實施，計劃先期開展無人登月飛行，並在2030年前實現中國人首次登陸月球。

中國載人航天工程辦公室2023年8月公開徵集載人月球探測任務新飛行器名稱，共收到來自航天、科技、文化傳播等領域的組織機構與社會各界人士的近2000份投稿。

新華社報道，經專家遴選評審，將新一代載人飛船命名為「夢舟」，因具有「鮮明的中國特色、時代特色和文化特色」，寓意載人月球探測承載中國人的航天夢。

夢舟飛船由返回艙和服務艙組成，是在神舟飛船基礎上升級研製，包括登月版和近地版，其中登月版採用「夢舟Y」（又稱「夢舟月」）名稱，可搭載3名太空人往返地面與環月軌道，近地軌道飛行任務可搭載7名太空人往返地面與太空站。

至於將月面着陸器命名為「攬月」，因「攬月」取自毛澤東詩詞「可上九天攬月」，彰顯「中國人探索宇宙、登陸月球的豪邁與自信」。攬月由登月艙和推進艙組成，可搭載2名太空人往返環月軌道和月球，並可攜帶月球車和科學載荷，是太空人的月球生活中心、能源中心及資料中心。

此前，新一代載人運載火箭已命名「長征十號」。中國載人登月初步方案將採用兩枚長征十號運載火箭，先後將攬月着陸器、夢舟飛船送至地月轉移軌道。夢舟、攬月在環月軌道交會對接，太空人進入攬月降落月面，完成既定任務後，乘坐攬月上升到環月軌道，與夢舟交會對接，夢舟由月地轉移軌道返回地球。2023年底已完成關鍵技術攻關和方案研製工作。

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