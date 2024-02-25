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電動單車起火 南京高廈燒通頂15死 曾被舉報充電亂 整改後有居民仍不聽勸

【明報專訊】江蘇省南京市雨花台區一棟高層住宅上周五（23日）凌晨發生火災，從地面架空層起火燒通頂。官方24日凌晨通報事故共造成15人遇難，包括一名4歲小童；44人受傷送院。初步調查起火點是停放電動自行車位置，屋苑三年半前被舉報「電動車充電混亂」，但整改後仍有居民不聽勸阻。

事發的明尚西苑小區6棟有2個單元（座），共34層，其中被大火波及的第2單元有256戶、居住人口762人，火勢從一樓通過樓梯天井一直往上燒。昨日現場被警戒線圍起，但允許該樓住戶進入；着火的架空層牆體過火後燒毁嚴重，消防通道還有居民逃生時遺落的拖鞋。

市長凌晨開記招 全市消防隱患大排查

南京市政府昨凌晨召開記者會，市長陳之常鞠躬道歉，並通報事故情况指，23日凌晨4時39分市消防接報火警，現場明火在當天上午6時許被撲滅，搜救至下午2時結束。送院44名傷者中，1人危殆，1人重傷，其餘輕傷。516名住戶被安置到5間酒店暫住。江蘇省政府已成立調查組，全市將開展消防領域安全隱患大排查大整治。

這次火災發生後，當局23日整天都僅通報4人死亡，至昨凌晨才公布進展。由於年前各地連串事故引起中央關注，目前正值春節維穩敏感期，網民猜測有意減少傳播、降低負面影響。

一家四口遇難 最小4歲

遇難者家屬趙女士告訴「頂端新聞」，堂妹一家是明尚西苑失火樓棟7樓住戶，「堂妹公公剛好回安徽了。之前家屬從警方那得知，堂妹的婆婆和（堂妹的）老公都確認不在（遇難）了。怕我二爸（叔）二嬸受不住，我們家大多都是獨生子女。他們被通知今早8點去確認那15名遇難者，剛剛才知道，堂妹和侄子也都不在了」。趙女士說，堂妹和堂妹夫都在30歲左右，小侄子也只有4歲。

節目曾揭消防隱患 昨鄰廈見停放大量電車充電

南京市消防救援支隊支隊長梁軍通報，‍經初步分析，火災為6棟建築地面架空層電動自行車停放處起火引發。南京電視台《法治現場》欄目2022年曾報道該小區電動自行車亂停放，存在消防隱患。當時有居民稱，她曾在晚上8時數到180多輛電動自行車在架空層停放。據內媒報道，該小區為2010年前後建成的安置房（政府安置被拆遷住戶所建房屋），2019年曾發生火警。早在3年半前，一名居民在微博就此發帖向南京有關單位投訴。社區一工作人員昨稱，當時有整改，仍有居民不聽勸阻。該名在微博發帖居民昨表示，最後一次發帖後不久便搬離了小區，「帖子提到的情况太普遍了，當時就感覺早晚會出大事」。

「極目新聞」披露，該小區其他樓棟架空層昨仍停有大量電動自行車在充電。起火的6號樓地下一層，也有不少專門劃分的電動自行車充電區域，牆上有充電樁和一排排插座孔，昨剩下兩輛電動自行車停在地下一層。

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相關字詞﹕南京 消防隱患 火災 電動自行車

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