陸再派5人「調查團」閉門談金門案 怒批台海巡署：一提查真相就打太極

罹難船員家屬團20日抵金門處理後事至今，並拒絕火化遺體。陸方經過協商，再派5名工作人員昨早抵金，包括晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問孫曉東（醫生）、顧問洪水平（金井鎮圍頭村書記）、顧問莊東航與黃天定，外界形容是「陸方調查團」。

一行人全程未受訪，到浯江飯店與台海巡署等相關單位閉門開會。中央社指閉門會約1小時，主要討論事發過程與賠償等事宜。兩方都各有堅持與立場，很難有共識。金門立委陳玉珍將扮演溝通橋樑，她表示不排除「走一趟大陸，跟他們聊聊」。

死者家屬：陸船曾熄火 台艇直撞

相驗時台方堅持要火化

台灣《聯合報》前晚專訪死者家屬，對方怒批海巡艇撞翻陸艇，公布的信息前後不一，「絕對沒講實話」；陪同家屬到金門的泉州台辦副主任李朝暉也說，只要提到要查明真相，海巡就推諉、撒謊、打太極，百般阻撓，「現在僵在這裏，是他們沒有誠意」。

其中一名死者來代文的女婿何代波轉述返陸兩名船員說法，當時雙方海上追逐，一個大轉彎後，船隻不知為何熄火停下，但台灣海巡艇卻直接撞了上去，讓他們的船隻翻覆。李朝暉氣憤說，「明明人家都熄火，為何還衝撞？」何代波強調，對家屬來說，追求真相遠比「頭七法會」和賠償金更重要；相驗時海巡也堅持要他們火化，「還沒了解真相，怎麼火化？」李朝暉更批，沒想到海巡在家屬缺席的情况下仍硬辦法會，「真的是荒腔走板」。

海巡署:全力搶救故誤報時間

海巡署此前發布資料與生還者所指事發時間相差近1小時，昨稱案發時因第一時間「全力投入搶救」沒能詳加查證，誤報陸船翻覆發生時間為「13：45」，後更正為「13：10」，但新聞稿又誤用；加上沒有錄影一事是有失職，對於各界指教虛心接受，將持續檢討精進。