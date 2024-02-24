北京聞風：中央密出重拳 改革調整促經濟 ／文：鍾鳴九

本周二，中國人民銀行推出「史上最猛」降息，將5年期以上LPR下調25個基點，為2019年換錨以來最大降幅。次日，司法部等透露，《民營經濟促進法》起草工作已經啟動，立法進程將加快推進。

現時內地經濟處於換檔期，面臨一系列挑戰，涉房地產、民營經濟問題尤為突出，中央上述兩招被視為直擊痛點。5年期以上LPR是個人房貸和不少公司中長期貸款的主要定價基準；此次降息被認為將有利於促進樓市平穩發展，刺激企業長期投資。而立法更受關注，華泰資產首席經濟學家王軍認為，法律具有很強的穩定性、延續性，一部專門鼓勵振興民營經濟發展的法律是給民營企業家一劑「定心丸」。

學者指收縮性舉措要謹慎

鑑於上述「重拳」，內地不少經濟學者認為，今年內地會推出不少擴張性政策。其實早在1月2日，中央財辦副主任韓文秀就在央媒撰文表示，2024年中國經濟工作要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎推出收縮性、抑制性舉措，不符合新時代要求的體制機制和政策舉措要及時破除。

著名經濟學家李稻葵日前接受內地媒體訪問時稱，現在光搞金融、光靠基建，已經行不通，房地產恢復也需要時間，預計上半年大概率會推出一批老百姓看得着的、直接拉動實體經濟運行強度的政策。王軍也表示，未來整體政策會朝更加寬鬆更加擴張的方向運行，即將召開的全國兩會將會對財政擴張的幅度給出明確說法。

思想大解放促經濟大發展

除了中央推出的各項政策措施，一些省份提出解放思想大討論活動，以思想大解放促進經濟大發展，也有助於實現2023年底中央經濟工作會議提出的「增強宏觀政策取向一致性」要求。

龍年春節後上班第一日，《湖南日報》就以頭版刊發《中共湖南省委關於在全省開展解放思想大討論活動的通知》，其中提到，扭轉速度情結，扭轉換檔焦慮，扭轉粗放模式，扭轉功利主義傾向等。無獨有偶，同日黑龍江省召開「新春第一會」，提出要持續解放思想、轉變觀念。

王軍認為，現在內地經濟社會發展迅速，政府部門在管理時也要解放思想、與時俱進，要了解時代的變化，特別是新技術的變化給經濟運行和社會生活帶來的影響，去適應這些變化而不是固守成規。「比如遊戲，成年人可能把它看成不務正業，但遊戲本身已發展成完整產業，關係很多企業的生存和就業。」

文：鍾鳴九