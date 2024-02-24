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彭博指中美討論新措施 防新興市場債務違約潮

【明報專訊】中美在國際舞台擴大合作，彭博報道指，美國和中國正討論新措施，以防止新興市場出現主權債務違約潮。中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，中方願同各方一道，繼續為緩解發展中國家債務負擔作出努力，中美兩國也通過雙邊多邊渠道就債務問題保持溝通。

彭博引述知情人士稱，中美討論中的新措施，具體包括在一些國家無法按期償還債務前預先延長貸款期限，總體目標是減輕貧困國家每年逾4000億美元（約31,296億港元）的償債負擔，並為這些國家目前在市場上面臨的高利率借貸找到替代方案，並與債權人作正式債務重組談判。相關建議需得到二十國集團（G20）、國際貨幣基金組織及世界銀行的支持；同時需得到私人債權人的廣泛支持。

美未確認討論內容 華稱中美保持溝通

美國財政部拒絕證實討論的具體內容，但聲明稱美方經常與中方討論主權債務問題。毛寧則表示「關於債務的具體問題，建議向中方主管部門了解」，惟同樣強調中方始終高度重視發展中國家主權債務問題，積極參與G20緩債倡議共同框架等合作，中美也保持溝通。

馬朝旭：G20應完善宏觀經濟政策合作機制

中國副外長馬朝旭2月21日至22日在巴西里約熱內盧出席G20外長會時表示，G20應完善宏觀經濟政策合作機制，把發展問題作為優先議程，合作推進全球經濟治理改革。

上海合作組織秘書處成立20周年招待會前日在北京舉行，外長王毅出席致辭，他稱要深化務實合作，搭建更多合作平台，創造更多發展機遇，讓合作成果惠及更多民眾；倡導平等有序的世界多極化，尊重彼此核心利益和發展道路，加強戰略溝通，加大相互支持，使共商共建共享成為常態。

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