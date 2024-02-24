南沙煞停今晚元宵煙花騷

國家金融監督管理總局廣東監管局透露，東海航運保險廣東分公司承保涉事船舶的沿海內河船舶保險，包含船舶損失及碰撞、觸碰責任，累計保額1000萬元（人民幣，下同）。中華財險已於事故當天對承保車輛賠付6.44萬元，先行墊付醫療費兩萬元。其他公司也在積極理賠。

事故中兩名從高處墮下的傷者，已由直升機送往中山大學附屬第一醫院南沙院區，獲緊急調派專家團隊救治。據該院的鄭燦鑌醫生稱，兩人有不同程度的骨折、軟組織挫傷等，目前生命體徵基本平穩。

墮斃中巴司機家屬：僱主慰問未提善後

墮橋身亡的中巴司機梁金華的妻妹表示，梁金華是家中頂樑柱，家境普通，兩個孩子尚未成年，因妻子健康不佳，梁金華特意從番禺調回南沙工作方便照顧。梁金華的僱主和相關部門有慰問遺屬，但以安撫為主，暫未提及善後事宜。

由於三民島食水管道建在大橋上，斷橋即斷水，臨時輸水管道經連夜趕工昨日中午建成，利用高低落差，直接將橋面上送水車的水通過鋼管送到島上的市政供水管道中，雖然水壓不夠，但身處低窪的部分市民家中水龍頭已經能夠出水。加上有送水點供應，島民暫不缺水。

（綜合報道）