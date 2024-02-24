南沙冧橋片段曝光「黑暗7分鐘」 橋斷燈滅5車飛墜 避劫司機助攔路

事發當天上午5時33分0秒（據閉路電視畫面顯示，下同），距離日出（6時54分）還有一個多小時，影片畫面可見天色昏暗，空載貨櫃船「良輝688」左側開始撞上橋墩，17秒後，船頭撞上右側的橋墩，隨後兩個橋墩之間的橋面坍塌砸落船艙，船身橫在兩個橋墩之間，橋上路燈也即時熄滅。

5時33分32秒，一輛由三民島上橋的車輛從斷口直衝落水，跟隨其後的另一輛車反應及時避過一劫，並告知後來車輛。之後，對向經大橋進入三民島的4輛車，於5時34分47秒至5時40分47秒之間陸續墜橋，直至5時43分33秒，該側才有開大燈的車輛發現橋斷，掉頭並截停後方車輛。

拖頭司機攔車守路一小時 目睹對面兩車跌落

斷橋後20分鐘，即5時53分，當局車輛及救援人員陸續從萬頃沙抵達斷橋處。海警船隻約一小時後（6時33分）出現在事發海域。

「中新網」報道，住在三民島的王國梁22日清晨駕駛貨櫃車上橋，接近斷橋處時，前方掉頭電單車提醒橋面已經斷裂，他落車步行至斷橋處觀察，目睹對面兩架車衝落橋無力阻止。作為退伍軍人的王國梁，倒車回到三民島上橋路口，把貨櫃車橫停攔住大半條馬路，制止其他司機上橋，守候逾一小時至警方接管現場後離開，義舉獲各界讚揚。

學者：「順橋向」撞墩 很小力就撞出大位移

浙江工業大學教授彭衛兵對《新京報》稱，如果該貨櫃船正面撞擊橋墩，可能問題不會這麼嚴重。但船「順橋向」（與橋上車流方向一致）撞橋墩，這是橋墩非常脆弱的方向，很小的力就可能把橋墩撞出比較大的位移。二次撞擊最終導致邊墩發生傾斜，部分橋樑落樑坍塌。彭衛兵表示，與瀝心沙大橋類似結構的橋樑在加裝防撞擊裝置時通常考慮正向撞擊和斜向撞擊，「順橋向」與邊橋墩發生碰撞的情况則很少見。

北京城建設計發展集團工程師趙毓成向「紅星新聞」表示，橋樑被船舶撞倒塌概率不大，不排除有人為因素，如超限船舶行錯航道。

專家：類似結構全國各地不罕見

「澎湃新聞」引述匿名橋樑設計專家稱，「邊墩的結構相比主墩會比較輕巧，不經撞，如果船舶只是觸碰17和18號的主墩，可能對橋體不會產生那麼大的影響」。該專家表示，結構類似瀝心沙大橋的在全國各地橋樑並不少見，「雖然現在這種結構的橋已經慢慢被淘汰了，但這些過去建造的橋也都是百年工程，使用年限沒有到位，不可能都進行拆除，只是如何維護這些舊橋，讓他們滿足新時期的航運要求，是我們需要思考的。」

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