駐京周記：龍年新年 不一樣的「年味」

往年的煙花「禁燃令」，一直是橫在「年味」前的一大阻礙。去年12月26日，全國人大常委會法工委明言各地「全面禁燃煙花爆竹不合法」。一石激起千層浪，此後，對於春節禁燃令，中國人表現出了愈來愈抗拒的態度。今年春節期間，煙花爆竹聲此起彼伏，各省份的人們，公然頂着仍未撤銷的「禁燃令」，在大年三十晚上，點亮了新年的黑夜。

私家車鐵路成回家首選

今年大家選擇回家的方式，也有了很大的變化。交通運輸部發布的統計數據顯示，水路客運量和公路營業客運量呈現出「斷崖式」下滑的趨勢，比2019年數據打了對折。大巴車不受寵，私家車、鐵路出行成了首選。今年春運頭22天，全國鐵路已發送旅客近2.61億人次，較2019年同期增長24.59%。

整個春運90億人次的出行中，預計八成（72億人次）自駕車出行。更注重舒適度和私密，也成為今年選擇春節出行方式的最大變化。

春晚熱梗不斷 紅包群無人問津

再看每年的固定節目央視春晚，2020年後收視率下滑到了20%左右。今年情況有了很大好轉，據央視新聞報道，2024春晚收視率破30%，峰值逾34%。不過網友們說，看春晚的目的，很多是「為了能跟上社交媒體的熱梗」。數據顯示，春晚社交媒體話題的討論量達到160.52億次，按年增長59.48%。「春晚」在現在短視頻、熱梗爆火的時代，也變成了更加便捷的造梗工具。

但近年成為過年「儀式感」之一的電子支付工具發紅包、搶紅包活動，在今年卻沒了聲響。微信此前發布了2024除夕紅包收發個數，僅為50.8億個，是2017年142億個數據的三分之一。而支付寶每年都熱鬧的「集五福」活動，記者在今年卻沒收到任何一個親友發來的集福鏈接。除了「沒閒錢發紅包」的現實原因外，人們逐漸關注線下的生活。

無論是此起彼伏的煙花爆竹，還是堵在路上的私家車，或者熱梗不斷的春晚、無人問津的紅包群，忙着找回年味的中國人，終於在疫情陰霾後，找到了新的「年味」。

駐京記者 王佩凡