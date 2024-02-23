島民靠渡輪進出 渡口延長服務時間

現場可見，大橋近三民島方向的其中一段斷裂，橋墩明顯傾斜。於橋身斷裂的位置，打撈船持續作業，至約下午約4時多已撈起涉事車輛，並用躉船吊運離開，江邊另有多艘小艇巡邏。

搜救及打撈行動持續至約下午5時半，其間有消防及身穿「中國救助」制服的人員不斷來往，岸邊則聚集不少民眾圍觀及拍照。

斷橋後，三民島村民只能從位於中山的沙仔村新建渡口往來三民島。同時，島內食水亦暫停供應，現場執勤人員指，當局已安排船隻運送物資予三民島島民。記者現場所見，運送物資包括大批桶裝水等。

糧水齊全 憂農產無法運出

記者傍晚在中山新建渡口可見，少量島民入夜後準備搭船返歸，該渡口結束營運時間昨臨時由晚上6時半延長至9時。村民王先生指，昨因飲宴而外出，至晚上才歸家。他稱當局已運送足夠物資至島上，現時物資糧水齊全。另有島民反映，因孩子今日仍需離島上學，故帶同物資搬出市區暫住數天，以免麻煩。也有村民擔憂農產品無法運輸出島。

明報記者