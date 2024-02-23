貨櫃船南沙撞冧橋 5車飛墜釀5死 官方稱因船員操作失當 廣州書記着加強培訓

【明報專訊】廣州南沙瀝心沙大橋昨（22日）清晨被一艘內河貨櫃船撞中橋墩，一截橋面斷裂塌下，導致橋上行駛的4輛汽車和1輛電動單車墜入船艙和水中，截至昨晚證實共有5人死亡，3人受傷。官方通報事故原因初步查明為「船員操作失當」，廣州市委書記郭永航到事故現場視察後要求加強該市船隻作業系統安全檢查和駕駛人員安全規範操作培訓，全面排查整治全市橋樑、道路等風險隱患。
廣州海事局副局長尹強昨在記者會通報，事發南沙洪奇瀝水道，佛山貨櫃船「良輝688」當天空載從南海往廣州南沙，清晨5時31分左右因船員操作失當，「良輝688」左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18號橋墩，隨後船頭再觸碰19號橋墩，致該通航孔上橋面斷裂。
被撞橋墩傾斜嚴重 跨樑需拆除
當時剛好駛過橋面的1輛空載中巴、1輛貨車和1輛電動單車墮入「良輝688」船艙內，2輛小貨車墜入水中。現場畫面顯示車輛墜落衝擊力強大，不僅船艙裏的中巴損毀嚴重，入水貨車被吊出時車頭也破爛不堪。事件共導致5人死亡，死者分別為中巴司機、電動單車司機和落水小貨車人員。
廣州巴士集團通報指，遇難司機是南沙巴士車隊的梁金華。有同事透露，梁金華駕駛頭班車準備入島接載學生，他40多歲，經驗豐富，「好人一個」。另有2人高空墮落骨折受傷，以及1名船員輕傷，3人被送往中山大學附屬第一醫院南沙院區接受治療。
廣州市交通運輸局總工程師鄒小江稱，被撞受損的19號橋墩傾斜嚴重，存在失穩風險，需拆除可能受影響的19號至20號橋墩跨樑。當局正在現場排險，之後進一步檢測評定橋樑損壞情況，再確定加固修復方案，盡快恢復交通。
三民島食水中斷 料需5日恢復
被撞瀝心沙大橋又稱洪奇瀝二橋、三民大橋，是三民島聯通外界唯一陸路通道，島上3條村居住約9100人。斷橋後，當局派執法人員和船隻協調民間漁船保障島民生活與出行，協助維持水上交通秩序。由於入島自來水建在橋上，斷橋亦導致島上食水供應中斷，預計恢復需時四、五日，當局用軟水管從橋上向地面送水。
尹強說，廣東海事局已成立事故調查組開展調查取證，海事部門也已會同公安部門，控制肇事船「良輝688」責任人。據網站「Marine Traffic」顯示，「良輝688」靠近瀝心沙大橋時航速5.8節（時速約10.7公里）。廣州氣象部門稱意外發生時附近水域能見度良好。
肇事船隻上月因未加強瞭望被罰
天眼查信息顯示，「良輝688」今年1月因未加強瞭望，被深圳大鏟海事局罰款3萬元人民幣。該貨船隸屬佛山良輝船務服務有限公司，該公司2021年3月成立，2022年4月獲得從事廣東省內河普通貨船運輸許可。
明報記者
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