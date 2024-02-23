貨櫃船南沙撞冧橋 5車飛墜釀5死 官方稱因船員操作失當 廣州書記着加強培訓

廣州海事局副局長尹強昨在記者會通報，事發南沙洪奇瀝水道，佛山貨櫃船「良輝688」當天空載從南海往廣州南沙，清晨5時31分左右因船員操作失當，「良輝688」左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18號橋墩，隨後船頭再觸碰19號橋墩，致該通航孔上橋面斷裂。

被撞橋墩傾斜嚴重 跨樑需拆除

當時剛好駛過橋面的1輛空載中巴、1輛貨車和1輛電動單車墮入「良輝688」船艙內，2輛小貨車墜入水中。現場畫面顯示車輛墜落衝擊力強大，不僅船艙裏的中巴損毀嚴重，入水貨車被吊出時車頭也破爛不堪。事件共導致5人死亡，死者分別為中巴司機、電動單車司機和落水小貨車人員。

廣州巴士集團通報指，遇難司機是南沙巴士車隊的梁金華。有同事透露，梁金華駕駛頭班車準備入島接載學生，他40多歲，經驗豐富，「好人一個」。另有2人高空墮落骨折受傷，以及1名船員輕傷，3人被送往中山大學附屬第一醫院南沙院區接受治療。

廣州市交通運輸局總工程師鄒小江稱，被撞受損的19號橋墩傾斜嚴重，存在失穩風險，需拆除可能受影響的19號至20號橋墩跨樑。當局正在現場排險，之後進一步檢測評定橋樑損壞情況，再確定加固修復方案，盡快恢復交通。

三民島食水中斷 料需5日恢復

被撞瀝心沙大橋又稱洪奇瀝二橋、三民大橋，是三民島聯通外界唯一陸路通道，島上3條村居住約9100人。斷橋後，當局派執法人員和船隻協調民間漁船保障島民生活與出行，協助維持水上交通秩序。由於入島自來水建在橋上，斷橋亦導致島上食水供應中斷，預計恢復需時四、五日，當局用軟水管從橋上向地面送水。

尹強說，廣東海事局已成立事故調查組開展調查取證，海事部門也已會同公安部門，控制肇事船「良輝688」責任人。據網站「Marine Traffic」顯示，「良輝688」靠近瀝心沙大橋時航速5.8節（時速約10.7公里）。廣州氣象部門稱意外發生時附近水域能見度良好。

肇事船隻上月因未加強瞭望被罰

天眼查信息顯示，「良輝688」今年1月因未加強瞭望，被深圳大鏟海事局罰款3萬元人民幣。該貨船隸屬佛山良輝船務服務有限公司，該公司2021年3月成立，2022年4月獲得從事廣東省內河普通貨船運輸許可。

明報記者

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