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網播「白紙運動」紀錄片 導演遭控尋釁滋事

【明報專訊】反映「白紙運動」的紀錄片《烏魯木齊中路》導演陳品霖（plato），已被上海市寶山區檢察院批准逮捕，罪名是尋釁滋事，案件周日（2月18日）移送審查起訴。而與陳品霖一同拍攝影片被捕的女性友人已獲保釋。

內地維權網站「民生觀察」前晚披露，陳品霖在「白紙運動」期間，與一位女性朋友在上海現場拍攝大量短片，製作成紀錄片《烏魯木齊中路》，並在去年11月26日「白紙運動」一周年之際上傳到互聯網。該記錄片再現民眾參加悼念烏魯木齊火災遇難者，進而演變為要求解封並提出政治訴求的「白紙運動」的過程和場面。

「政府愈是在誤導，就愈要記住」

陳品霖在片中指出，政府不斷誤導大眾，讓民眾以為上海抗議和「白紙運動」都是境外勢力所為，但事實並非如此。他說，「政府愈是在誤導，愈是在遺忘，愈是在屏蔽，我們就愈是要發聲，愈是要提醒，愈是要記住。記住白紙，記住11月26日，記住烏魯木齊中路，記住新疆火災，記住貴州大巴，記住動態清零，記住大白，記住六四，記住文革，記住三年災害」。

上傳一周後被捕 社媒被銷號

紀錄片在上傳一周後，兩人便被警方拘捕。陳品霖的X 和Youtube 帳號亦被銷號，他被關押在上海市寶山區看守所。

新冠疫情期間，內地政府推行「清零」政策，民眾日常生活受到嚴重影響。其間新疆烏魯木齊發生的一場大火，徹底將民眾對防疫政策的不滿點燃。其中，南京傳媒學院有學生舉出白紙作無聲抗議，很快引起各地仿效，上海民眾也自發聚集烏魯木齊中路街頭舉白紙悼念火災中逝去的同胞。

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