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台選後美首對台軍售 北京：會採措施捍主權

【明報專訊】美國政府周三（21日）就總額7500萬美元的對台軍售案進行「知會國會」程序，並擬派400名官員、承包商赴台支援審查。這是台灣大選後首項美國對台軍售，台總統府表示感謝。中國外交部表示，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

美擬派400官員承包商赴台支援

美國國防安全合作署（DSCA）指出，國務院已批准售台先進戰術數據鏈升級計劃與相關設備，DSCA提供所需認證並知會國會。該軍售項目「Link-16系統提升先期規劃」將需約200名美國政府官員與200名美方承包商代表依據需求前往台灣，提供工程與技術支援服務與計劃和技術審查。DSCA指出，該項軍售將通過增強通訊與網絡安全，並提供確保戰術資訊安全傳遞的基礎設施，提高台灣因應威脅的能力。台灣將能毫無困難地將這項支援與裝備融入軍力。

台總統府發言人林聿禪表示，拜登政府任內第13度宣布對台軍售，展現美國政府對台灣防務需求的重視，以及台美合作伙伴關係的堅若磐石。在北京，外交部發言人毛寧重申，美向台出售武器嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

大陸閩江學院學者陳克明對中通社表示，美國近年來對台軍售逐漸常態化，但這7500萬美元的軍售計劃，其實對於所謂提高軍事技術並沒有太大意義。

相關字詞﹕中國外交部 台海 對台軍售

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