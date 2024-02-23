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台：翻艇未證因碰撞 沒錄影未違法 明年起補足密錄器 檢察官：一船員曾稱沒感覺船被撞

【明報專訊】台灣金門水域「2‧14」陸艇翻覆事件，兩名生還船員表示船舶出事因遭台方碰撞，升高大陸民憤；罹難船員家屬也不接受台方處理安排，要求查明真相。台灣海巡署及金門地檢署昨（22日）再度開腔，堅稱未證實船隻是因碰撞翻覆，而沒有及時使用攝錄影機未違法。

據中央社報道，台灣海巡署副署長張忠龍昨出席行政院會後記者會時表示，此次查緝的CP1051艇是10噸級以下船艇，沒有使用密錄器（隨身執法記錄儀）並未違法，此案報請金門地檢署偵辦後，海巡人員便主動說明無蒐證影帶提供。他說，為避免類似情况再次發生，明年起將陸續補足密錄器。

金門地檢署主任檢察官施家榮昨下午指出，生還大陸徐姓船員在海巡署及檢察官訊問過程中表示，大陸船隻於案發時有加速逃逸，兩船有發生碰撞；王姓船員則說當時船速很快，沒感覺船被推撞。檢察官訊問兩人時，均有全程錄音錄影，兩人也都對海巡執行程序無意見。

生還船員急遣返 陸委會：沒必要留

對於台灣有聲音質疑兩名生還船員被迅速遣返，台灣陸委會昨表示，有關機關依法完成相關事件調查後，包括證人作證、留置調查程序，二人沒有留置的必要；基於人權保障，由主管機關依法執行遣返程序。

消息：台民間團體將赴陸慰問

台灣《聯合報》昨引述來自福建的消息稱，台灣民間團體「海巡之友總會」將派員赴泉州慰問大陸漁民家屬，盼能有助於事件的圓滿落幕。總會昨表示，基於人道關懷的立場，將全力支持生者及亡者慰問事宜，相關細節會陸續安排。海巡之友總會於2018年成立，致力推動海巡人員照顧政策，深入協助其執行各項事務。泉州台辦表示，有具體消息會再對外說明。

國民黨立委倡金門大陸「直接談」

陸委會：兩岸談判屬中央職責

兩岸官方切斷往來多年，此次發生爭端後，不乏聲音呼籲通過對話協商解決事件。國民黨金門縣立委陳玉珍也說，金門馬祖常與大陸就漁權海域等經濟議題溝通，中央應授權地方政府與大陸「直接談」。陸委會副主委詹志宏昨回應，「兩岸談判屬於中央政府職責」，又稱對於陸明言否定禁限制水域存在、未來可能有常態化進入相關水域做法，台海巡部門會照既往的職責守衛疆土。

相關字詞﹕快艇 金廈海域 金門 兩岸關係

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