統一思想期封毛左網惹關注 消息：涉工信部門 半日重開

公告指相關部門通知內容不宜 毛粉斥政府變色

「毛澤東博覽」網站建立已有20年，由網民「紅軍旗」（辦有紅軍旗網）負責，網站主要收集毛澤東資料，開設毛澤東著作、毛澤東像集、毛澤東畫集、毛澤東的故事、詩詞書法、影音資料等欄目。

傳因ICP過期 「暫時沒事」

多個左派網站前日分享有關封站消息，大批毛粉（毛澤東粉絲）痛斥當局「變色」。在「紅色中國網」，有網友詢問「紅軍旗」是否願意建一個牆外網站，但對方稱「謝謝支持，慢慢來，會有辦法的」。「毛澤東博覽」昨日一度關閉，到接近中午又可以打開。知情網民稱，網站負責人通過網信辦與相關機構交涉，「暫時沒事了」。

目前「紅軍旗」並未公布被要求關閉的具體原因，不過有消息人士指出，所謂「相關部門」是工信部門，該網站的ICP證已過期多年；而且暫時只有一個網站被關，可見不涉官方「打擊左派」問題。

三中全會臨近 改革方向受關注

中共開國領袖毛澤東雖已離世近48年，但民間始終有一群人懷念及支持毛澤東理念，並對中國改革開放後貧富分化感到強烈不滿。進入網絡時代後，「毛左」先後成立「烏有之鄉」、「毛澤東旗幟網」、「毛澤東博覽」、「紅色中國」等一大批網站，作為左派輿論陣地。

預計以「改革」為主題的二十屆三中全會，可能在近期召開，因此牽涉意識形態領域一些的舉措都會引起「向左向右」的猜想。

毛澤東家鄉湖南省當局近日高呼開展「解放思想大討論活動」，因正值鄧小平逝世27周年前夕，讓外界聯想到鄧在文革後發表的《解放思想，實事求是，團結一致向前看》著名講話，關注中國改革動向。

不過新冠疫情以來，內地經濟持續低迷，提振信心仍是今年重大政治任務。《湖南日報》引述中共中央總書記習近平過往論述強調，「解放思想的過程就是統一思想的過程，解放思想的目的是為了更好統一思想」。

明報記者